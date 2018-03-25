北京最高24℃下周气温先扬后抑 明起三天空气较差

原标题：北京今天最高24℃下周气温先扬后抑 明起三天空气质量差

中国天气网讯 今天京城温暖继续，预计最高气温为24℃，最低气温为7℃，昼夜温差较大。下周气温总体先扬后抑，周一至周三最高温为24-25℃，周四至周日则降至17-20℃。另外，北京市发布空气重污染橙色预警，预计明起三天扩散条件转差，公众外出需戴好口罩。

昨天白天，北京南郊观象台最高气温攀升至23.4℃，相比清晨5点56分出现的最低气温4℃，温差接近20℃，恍如两个季节。初春时节昼夜温差极大，市民朋友还是要维持“洋葱式”穿衣法。

今天早晨，北京阳光明媚，天气晴朗。

今天温暖继续，北京市气象台预计，白天晴间多云，北转南风二三级，最高气温24℃；夜间晴间多云，南转北风一二级，最低气温7℃。随着气温继续升高，昼夜温差拉大，外出需及时调整着装。

下周气温仍旧是起起伏伏，先扬后抑。周一到周三最高气温将为24-25℃，而周四到周日的最高气温则降至17-20℃。最低气温起伏不是很大，处于7-10℃之间。

另外，预计明起三天扩散条件有所转差，夜间能见度较差，午后到傍晚能见度略有好转，北京市已发布空气重污染橙色预警。到了28日夜间，扩散条件自北向南逐步改善，随之空气质量逐步转为良好。

气象专家提醒，空气质量较差时体弱人群应尽量减少户外活动，外出做好健康防护。随着气温回升，花卉陆续开放，易敏人群也不同程度的出现过敏症状，出行需及时做好健康防护，戴口罩；早晚用凉水洗脸，洗鼻子；眼部不适适当用眼药水；严重过敏还需及时就医。季节交替，感冒多发，老人和孩子应注意预防。

责任编辑：张建利