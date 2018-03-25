原标题：广西贵州等地局部有大雨 京津冀中部有轻至中度霾

中新网3月25日电 据中央气象台网站消息，预计，25日~26日，西南地区东部、江南大部、华南中西部等地将有小到中雨，其中广西中北部、贵州西南部等地局部有大雨。此外，26日至28日的夜间至早晨时段，京津冀中部地区大气扩散条件较差，有轻至中度霾，局地重度霾，白天垂直扩散条件改善，以轻度霾为主。

全国降水量预报图（3月25日08时-26日08时）

据悉，昨日，青海东南部、四川西北部等地部分地区降雪、雨或雨夹雪1~4毫米；新疆北部降小雨，裕民降中雨（11.5毫米）；四川东部、湖北西南部、湖南中北部、贵州西南部等地部分地区出现中到大雨。

今晨，四川盆地南部、贵州东部、湖南西部及江苏东部、广西北部等地部分地区出现能见度不足1000米的雾。

中央气象台预计，25日~26日，西南地区东部、江南大部、华南中西部等地将有小到中雨，其中广西中北部、贵州西南部等地局部有大雨，上述地区局地并伴有雷雨大风和短时强降水等对流天气。27日起，西南地区东南部、江汉、江南、华南中西部等地又将迎来一次中到大雨过程。此外，25日~26日，新疆阿勒泰北部山区局地有大到暴雪。

此外，26日至28日的夜间至早晨时段，京津冀中部地区大气扩散条件较差，有轻至中度霾，局地重度霾，白天垂直扩散条件改善，以轻度霾为主。28日受冷空气影响，大气扩散条件转好，霾逐渐减弱消散。此外未来一周，新疆南疆盆地、甘肃河西、内蒙古中西部、宁夏等地的部分地区多扬沙或浮尘天气。

未来具体预报：

3月25日08时至26日08时，新疆北部山区、青海东南部、西藏东南部和西南部、川西高原等地的部分地区有小雪或雨夹雪，新疆北部山区有中到大雪，局地暴雪。西藏东南部、四川盆地西部、云南东部、贵州南部、江南、华南西部和中部等地有小到中雨，广西局地有大雨并伴有雷雨大风和短时强降水等对流天气。辽东半岛、山东半岛、内蒙中西部等地有4~5级风；新疆南疆盆地、甘肃等地的局部有扬沙或浮尘天气。黄海大部海域有能见度不足1公里的大雾。

3月26日08时至27日08时，新疆北部、青藏高原东部和南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆阿勒泰地区、西藏东北部、川西高原南部等地的部分地区有中到大雪，局地暴雪；西藏东南部、西南地区东南部、江南东部、华南西北部、山西东部、山东中南部等地有小到中雨，局地大雨，上述局部地区并将伴有雷雨大风和短时强降水等强对流天气。新疆东部、内蒙古、东北地区中南部等地有4~6级风。内蒙古西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。黄海大部海域、东海西北部海域将有大雾，能见度不足1公里。

全国降水量预报图（3月26日08时-27日08时）

3月27日08时至28日08时，新疆北部和西部山区、青藏高原南部、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪；东北地区东北部、西南地区东南部、华南西北部等地有小到中雨，局地大雨，上述局部地区并将伴有雷雨大风和短时强降水等强对流天气。新疆东部、甘肃西部、内蒙古、东北地区中南部、山东半岛等地有4~6级风。新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气（见图3）。黄海大部海域、东海西北部海域将有大雾，能见度不足1公里。

全国降水量预报图（3月27日08时-28日08时）

责任编辑：张建利