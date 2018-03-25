最年轻中科院院士咋炼成？16岁上大学30岁成博导

新华社沈阳3月25日电 题：卢柯：最年轻的中科院院士是如何炼成的

新华社记者罗捷、王莹

16岁上大学，30岁成为中国科学院金属研究所博士生导师，38岁被增选为最年轻的中科院院士，最近当选美国工程院外籍院士……这就是卢柯。职业科学家，是他的自我定位。

卢柯的研究组，在位于沈阳市文化路的中科院金属研究所。多年来，其研究团队一直致力于开发纳米结构金属制备技术，探索纳米结构金属优异性能，成果在国际纳米结构材料领域处于领先地位。

“结构材料表面纳米化”技术是卢柯研究团队最引以为傲的成果之一。从1997年到2003年，全世界只有卢柯小组在从事这一研究，长达6年，孤军奋战。

卢柯说，做科研，就像海滩寻宝，“如果你捡贝壳，那你一辈子就停留在这样一个高度；如果你找准了地方，挖下去，就能挖到珍珠。”

“表面纳米化”就是卢柯要挖的珍珠。其开辟的纳米孪晶材料、纳米层片材料以及梯度纳米结构材料等研究方向，引领国际潮流。

现在，表面纳米化技术成功应用于宝钢冷轧厂拉矫辊，大幅度提高了拉矫辊使用周期；“纳米孪晶结构”为开发高综合性能纳米金属材料开辟了新途径，纳米孪晶材料的创新，增强了材料的塑性。

卢柯表示，纳米结构材料领域的研究，将对未来生产生活产生重要影响。他介绍，纳米结构材料将提升现有材料的性能，比如，航空航天装备制造业对材料轻质高强提出了很高需求，通过纳米技术可以大幅度提高钢铁和铝合金的强度，从而实现减重；同时，材料科学“隐形”于人们日常生活的方方面面，如手机的更新换代就与材料的进步息息相关……

扎根东北的卢柯，十分关注当地的振兴发展。

“对辽宁来说，全省工业增加值的三分之二来自与材料关系密切的装备制造、冶金、化工三大行业。我们要促进原创，要补基础，从整个科学基础、技术基础补起，从根上抓起，努力把沈阳材料科学国家研究中心建成世界级高水平的研究平台。”

尽管早早成名，卢柯仍然坚持在一线研究、教学。

“我们晚上10点离开，卢老师实验室的灯总是还亮着。”学生张宝兵说。

卢柯认为，科学研究是兴趣驱动的学习过程，是一种精益求精、追求完美的艺术，理想是科学研究的重要动力。这些年，他都会给每一位毕业生送一本名叫《博士还不够》的书，告诫学生，从博士到科学家，路还很长。

“现在年轻的科研人员研究条件更好了，希望他们能致力于创新，而不是墨守成规。成为一流的科学家需要使命感，要让自己的研究回馈社会、报效祖国。”卢柯以此冀望学生，策励自己。

责任编辑：张建利