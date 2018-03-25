王小洪任公安部副部长 分管日常工作(简历)

原标题：王小洪任公安部党委副书记、分管日常工作的副部长
公安部官网首页“领导信息”栏目近日更新后显示，王小洪已任公安部党委副书记、分管日常工作的副部长，并被明确为正部长级。
官方简历显示，王小洪出生于 1957年7月，福建福州人，1982年12月加入中国共产党，1974年7月参加工作，中央党校在职大学毕业（中央党校函授学院经济管理专业）。
王小洪曾任河南省副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记等职，2015年调任北京市副市长、公安局局长，2016年被任命为公安部副部长，其现为中共十九届中央委员，公安部党委副书记、分管日常工作的副部长（正部长级），北京市政府党组成员、市公安局党委书记、局长，副总警监警衔。
更新前
更新后
另外，原任公安部党委副书记、常务副部长的傅政华，原任公安部党委副书记、副部长的黄明二人的名字、简历已撤下。
傅政华已出任司法部部长、党组副书记，黄明已出任应急管理部党组书记。
点击进入专题：两会后人事调整|陈一新任中央政法委秘书长
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