原标题：河北工业大学将在雄安新区合作建立分校
新华社石家庄3月25日电（记者白明山）记者25日从河北工业大学获悉，该校将以合作办学方式在雄安新区设立分校，计划2019年完成筹建申报，2020年开始招收首届学生。
河北工业大学国际交流与合作处处长刘伯颖介绍，河北工业大学将与美国亚利桑那大学联合建立该分校，双方整合优质资源，并根据雄安新区的发展定位，开设“大健康”“智慧城市”“新能源”“环境科学”“人工智能”“高端装备制造”等相关新兴学科专业。
“我们将发挥学校的优势，利用国外先进的教育理念和教育资源培养国家紧缺人才，全力对接服务雄安新区建设。”河北工业大学党委书记李强表示。
河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂，是河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建高校。2017年学校入选国家“双一流”建设高校名单。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 退役将军们都去哪？11人在专委会任职
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 任正非辞任华为副董事长：其女接任
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有