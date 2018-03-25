原标题：河北工业大学将在雄安新区合作建立分校

新华社石家庄3月25日电（记者白明山）记者25日从河北工业大学获悉，该校将以合作办学方式在雄安新区设立分校，计划2019年完成筹建申报，2020年开始招收首届学生。

河北工业大学国际交流与合作处处长刘伯颖介绍，河北工业大学将与美国亚利桑那大学联合建立该分校，双方整合优质资源，并根据雄安新区的发展定位，开设“大健康”“智慧城市”“新能源”“环境科学”“人工智能”“高端装备制造”等相关新兴学科专业。

“我们将发挥学校的优势，利用国外先进的教育理念和教育资源培养国家紧缺人才，全力对接服务雄安新区建设。”河北工业大学党委书记李强表示。

河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂，是河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建高校。2017年学校入选国家“双一流”建设高校名单。

责任编辑：张建利