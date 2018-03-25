原标题：长征九号有多厉害？美媒：令猎鹰重型火箭相形见绌

美媒称，中国正在研制新一代重型运载火箭长征九号，旨在将中国航天员送往月球和更远的深空，这将令美国太空探索技术公司（SpaceX）的“猎鹰重型”运载火箭相形见绌。

▲资料图：2017年6月9日，参观者在参观展出的长征系列运载火箭模型。新华社记者 鞠焕宗 摄

据美国《大众机械》月刊网站3月20日援引美国《航空周刊》报道，当中国准备在本世纪30年代初执行探月任务时，这种运载火箭将能够把50吨人员和货物送往月球。

报道称，长征九号的下一步研制工作是完成一款火箭发动机验证机，中国称之为工程样机。可能在今年年底前完成的这款火箭发动机样机设计通过燃烧煤油来产生480吨推力。据报道，负责研制这款火箭发动机的中国运载火箭技术研究院（AAPT）已经制造出了它所使用的大型涡轮泵，设计使用液氢燃料的二级和三级发动机也在研制之中。

报道称，长征九号是中国迄今为止规模最大且野心最大的运载火箭计划。中国航天业界的一名高级官员说，长征九号的总起飞推力与将美国航空航天局（NASA）宇航员送上月球的土星五号火箭的推力相近。

SpaceX公司的“猎鹰重型”运载火箭能够将63吨载荷送入近地轨道。而长征九号的近地轨道运载能力大于百吨。

报道称，一段时间以来，中国的探月工程一直在朝着载人登月的方向不断迈进。2007年，长征三号甲运载火箭将嫦娥一号探测器送入月球轨道，后者在月球轨道中停留至2009年。2013年，嫦娥三号探测器携带玉兔号月球车在月球表面着陆。嫦娥五号将是一个重约8吨的航天器，被设计用于在月球表面着陆，在月球上采集约6磅重的石块，然后返回地球。长征九号可以用于将中国航天员送往月球，这一任务仍处于初步规划阶段。同样处于初步规划阶段的无人火星探测器将在采集火星土壤样本后返回地球。

报道称，长征九号的研制工作正在进行之中，其设计方案也在不断更新和修改，不过其最终目标是打造出一款比肩土星五号并将中国人送上月球的火箭。

责任编辑：张建利