英媒称美对华加征关税别有用心:瞄准中国高新技术

原标题 英媒称美国对华加征关税别有用心：瞄准中国高新技术

参考消息网3月25日报道 英媒称，白宫尚未具体列出要对哪些产品征收关税，但是美国贸易代表莱特希泽说贸易办公室将以北京的“中国制造2025”计划所包含的部门为目标。

据英国《金融时报》网站3月23日报道，中国这项产业政策计划意在促进中国在战略部门的快速发展，比如先进的信息技术产品、机器人、航空航天和电动汽车等领域。

分析家说，如果仅以这些部门为主，美国很难实现对价值高达600亿美元的中国出口产品加征关税的目标，这一数字相当于中国去年对美出口总额的八分之一。类似地，此举对促进美国政府此前明确宣布的削减双边贸易逆差1000亿美元的目标也于事无补。

英国牛津经济咨询社亚洲经济处负责人高路易说：“这些都是中国渴望领先全球的部门，占出口的比例日益增加，但目前还不是他们的出口核心。”

据高路易估算，即使假定美国能够列出涵盖600亿美元的中国出口产品名单，基于25%的关税税率的征收措施今年也只能削减中国国内生产总值0.1个百分点的增长率，白宫的600亿美元目标仅占中国去年全球出口总额的2.6%。

报道称，虽然特朗普的抨击目标是美国对华约3760亿美元的双边商品贸易逆差，但是莱特希泽的声明则表明他的重点是挑战北京控制未来工业领域的抱负。

报道援引一名中国学者的观点表示：“未来一两个月将是中美之间的重大博弈，眼下双方都在试探对方，施加压力，摸清底线。”

责任编辑：张岩