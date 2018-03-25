中国市场化进程倒退？中国财长反驳：前提不成立

中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊）在回应“中国市场化进程倒退”的问题时，财政部部长刘昆25日在中国发展高层论坛上说，对这个问题很难理解。中国改革开放四十年，国家实力大大加强，经济总量大幅增加，人民生活水平得到了很高程度提高，在改革开放进程中，最早的措施就是用社会主义市场经济的理念取代原来的计划经济。说中国市场化进程倒退，那中国经济增长的动力来源来自哪里？所以，这个问题本身前提不成立。

财政部部长刘昆。中国发展高层论坛供图

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