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财政部部长：房地产税立法和个税改革正稳步推进

财政部部长：房地产税立法和个税改革正稳步推进
2018年03月25日 12:28 中国新闻网
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　　原标题：财政部部长：房地产税立法、个税改革正稳步推进

财政部部长刘昆。中国发展高层论坛供图财政部部长刘昆。中国发展高层论坛供图

　　中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊） 财政部部长刘昆25日在中国发展高层论坛上说，房地产税立法、个人所得税改革等正稳步推进。将改革个人所得税制度，根据居民基本生活消费水平变化，合理提高基本减除费用标准。增加子女教育、大病医疗等专项费用的扣除。此外，今年将继续调整增值税税率水平，并按三档变两档的方向进行，重点降低制造业、交通运输等行业的税率。

责任编辑：张建利

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