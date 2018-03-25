香港著名实业家前全国政协常委唐翔千逝世

新华社北京3月25日电 知名的爱国人士，香港工商界著名实业家，中国共产党的亲密朋友，第七届、八届、九届全国政协常委，香港工业总会名誉会长，香港半岛针织有限公司原董事长唐翔千先生，因病于2018年3月10日在香港逝世，享年95岁。
唐翔千先生病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。
唐翔千，江苏无锡人，1923年6月出生。1945年毕业于上海大同大学会计系，后留学英国曼彻斯特大学和美国伊利诺伊州大学，获经济学硕士学位。曾在上海中国企业银行和香港中国实业银行任职。1950年赴香港定居。1953年创办中南纺织厂。1969年成立香港南联实业公司。1992年被聘为首批香港事务顾问。曾任香港棉纺同业公会主席，香港工业总会会长、名誉会长，香港总商会副主席，香港特别行政区筹备委员会委员和第一届政府推选委员会委员，香港特别行政区基本法咨询委员会执行委员会副主席，香港特别行政区第十一届全国人民代表大会代表选举会议成员。
唐翔千先生是第六届全国政协委员，第七届、八届、九届全国政协常委。
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