新任央行行长易纲两会后首秀 释放这3点信息

原标题：新任央行行长两会后首秀 释放这3点信息

中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊）中国央行行长易纲25日在中国发展高层论坛上说，目前金融方面主要工作可以概况为三句话，一是实施好稳健中性的货币政策，二是积极推动金融业的改革和开放，三是打好防范和化解重大风险的攻坚战，保持金融业整体稳定。

责任编辑：张岩