新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

新任央行行长易纲两会后首秀 释放这3点信息

新任央行行长易纲两会后首秀 释放这3点信息
2018年03月25日 14:54 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：新任央行行长两会后首秀 释放这3点信息

　　中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊）中国央行行长易纲25日在中国发展高层论坛上说，目前金融方面主要工作可以概况为三句话，一是实施好稳健中性的货币政策，二是积极推动金融业的改革和开放，三是打好防范和化解重大风险的攻坚战，保持金融业整体稳定。

 

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区