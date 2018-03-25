新任央行行长易纲两会后首秀 释放这3点信息

原标题：新任央行行长两会后首秀 释放这3点信息
中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊）中国央行行长易纲25日在中国发展高层论坛上说，目前金融方面主要工作可以概况为三句话，一是实施好稳健中性的货币政策，二是积极推动金融业的改革和开放，三是打好防范和化解重大风险的攻坚战，保持金融业整体稳定。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 退役将军们都去哪？11人在专委会任职
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 任正非辞任华为副董事长：其女接任
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有