韩正：我们对经济高质量发展充满信心

原标题 韩正出席中国发展高层论坛：我们对经济高质量发展充满信心

中新社北京3月25日电 中国发展高层论坛2018年年会25日上午在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席开幕式并致辞。

韩正说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，中国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代。新时代的中国，经济发展最鲜明的特征，就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。转向高质量发展的中国经济，保持中高速增长，发展势头依然强劲；发展方式加快转变，发展可持续性明显增强；结构优化加快步伐，发展质量和效益不断提升；增长动力加快转换，发展活力进一步迸发；聚焦人民日益增长的美好生活需要，发展空间无限广阔。对经济转向高质量发展阶段的认识，是理解把握中国经济的一把“钥匙”。掌握了这把“钥匙”，我们就能够更好地制定发展思路和政策；各类市场主体就能够更好地抓住机遇，实现自身发展壮大；世界各国就能够更好地搭上中国发展的“快车”，与中国实现平等协商、互利共赢、共同发展。

韩正强调，推动高质量发展，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持把发展作为第一要务，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系。我们将认真落实《政府工作报告》，坚持全面深化改革，进一步激发全社会创造力和发展活力；坚决打好防范化解重大风险攻坚战，守住不发生系统性风险的底线；坚持创新引领发展，加大创新投入，加快创新提速，为高质量发展提供强大科技支撑；坚持城乡区域协调发展，塑造区域发展新格局，提高新型城镇化质量，做好乡村振兴这篇大文章；坚持对外开放基本国策，以“一带一路”建设为重点，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，推动形成全面开放新格局；坚持在发展中保障和改善民生，促进社会公平正义和人的全面发展，坚决打赢脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战，让全体人民有更多获得感、幸福感、安全感。

韩正表示，中国发展前景光明，我们对经济高质量发展充满信心。中国要办好自己的事，不断满足本国人民日益增长的美好生活需要，也将继续发挥负责任大国的作用，同世界各国人民一道，推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来。

本届中国发展高层论坛由国务院发展研究中心主办，主题是“新时代的中国”。来自国内外的专家学者、企业家、政府官员和国际组织代表参加了开幕式。（完）

责任编辑：张岩