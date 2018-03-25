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央行行长:坚定监管姓监 坚决取缔非法金融活动

央行行长:坚定监管姓监 坚决取缔非法金融活动
2018年03月25日 14:59 澎湃新闻
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　　原标题：央行行长易纲：坚定监管姓监，坚决取缔非法金融活动

　　3月25日，中国人民银行行长易纲在中国发展高层论坛2018年会上表示，面对金融风险我们提高警惕，但也要看到，我们有很好的条件做好风险防控，一是社会主义市场经济体制，二是改革开放40年来的物质基础，三是有市场化法治化处置金融风险的经验。

　　易纲还表示，坚定监管姓监。要抓紧出台金融机构资管业务的指导意见、金融控股公司管理办法等制度，坚决取缔非法金融活动，加强金融领域的准入管理。没有经过管理部门批准，不得从事或变相从事金融业务。

责任编辑：初晓慧

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