新任央行行长履新后首次公开演讲 都说了啥(全文)

原标题：易纲履新后首秀：金融开放程度要与监管能力相匹配（附全文）

易纲亮相2018年中国发展高层论坛

3月25日下午，中国人民银行行长易纲亮相2018年中国发展高层论坛，这是他当选新一任央行行长后的首次公开讲话。

在“供给侧结构性改革中的金融政策”这一主题下，全程20分钟的发言，易纲回顾了2017年的宏观经济和货币政策，阐述中国金融的三大主要任务和主要风险。

易纲用三句话概括了当前中国金融的主要工作：一是实施好稳健中性的货币政策；二是推动金融业的改革和开放；三是打好防范和化解金融风险的攻坚战，保持金融稳定。

眼下中国面临哪些金融风险？易纲指出，一是宏观上仍然存在着高杠杆的风险，特别是企业部门的杠杆依然较高，地方政府隐形债务问题，居民部门杠杆率较快上升，都值得关注；第二是部分领域和地区的金融三乱问题（编注：乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务）仍然比较突出；三是少数野蛮生长的金融控股集团存在着风险，抽逃资本循环注资、虚假注资，以及通过不正当的关联交易进行利益输送等问题比较突出，带来跨机构跨市场跨业态的传染风险。

针对上述风险，易纲一一给出药方：一是要稳住宏观的杠杆，健全货币政策和宏观审慎双支柱的调控框架，加强宏观审慎管理，提高系统性风险的防范能力，大力发展多层次的资本市场，稳步提高直接融资的比重。二是要深化金融和其他领域，特别是关键领域的改革，认真贯彻落实关于党和国家机构改革方案，深化金融监管体制改革，从防范系统性风险的角度支持财税体制改革，健全地方政府债务融资的新体制。三是加强和改进金融监管，尽快补齐监管的短板。

以下是易纲的发言实录：

谢谢一鸣先生的介绍。女士们、先生们，各位来宾，非常高兴来到中国发展高层论坛和大家一起分享供给侧结构性改革过程中的金融政策，我愿意利用这个机会和大家一起分享一下我工作中的体会和思路。

首先我们欣喜的看到，当前中国经济的总体形势是稳中向好的一个态势，在党中央、国务院的正确领导下，中国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，各项改革事业有了长足的进展，刚刚过去的2017年中国经济稳中向好，好于预期，交出了一份高质量发展的答卷。

一是主要的指标好于预期。GDP的增速出现了2010年以来首次的增速回升，就业形势向好，物价是稳定的，2018年经济的开局延续了这个好的态势。二是供给侧结构性改革初见成效，2017年工业产能利用率达到77%，创5年以来的比较高的水平，规模以上的工业企业的利润是大幅增长的，增长了21%。互联网、大数据、人工智能等新技术、新业态大量涌现，经济质量和效益提高。三是人民生活的水平继续提升，2017年居民可支配收入的实际增长是7.3%，高于GDP的增速0.4个百分点，扶贫攻坚超额完成目标，重点城市的污染有了明显的减少，绿水青山就是金山银山的发展理念更加的深入人心。

我主要讲金融政策。在当前金融方面的主要工作剋概括为三句话：一是实施好稳健的货币政策；二是推动金融业的改革开放；三是打好防范重大金融风险的攻坚战，保持金融业整体稳定。我下面的讲话主要围绕这三句话展开。

一是要实行好稳健的货币政策，增强金融服务实体经济的能力。大家都知道，我国的社会的主要矛盾和所处的发展阶段已经发生了重大的变化。我们讲是由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是一个重大的判断。2017年以来，货币政策更多地关注质量的提高，在保持对实体经济较强支持的同时，更加侧重于转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力，为这些变化创造条件，助力经济增长、增效。一是我们货币政策保持了流动性的合理稳定，引导信贷和社会融资规模适度增长，综合运用多种工具的组合和期限的搭配，保持银行体系流动性的合理稳定，引导金融机构加大对实体经济的支持力度，既保持流动性的合理需求，也促进了我们宏观杠杆的趋稳。

二是发挥货币政策结构引导作用，积极运用信贷政策支持再贷款、抵押补充贷款、定向降准等结构性的工具，引导金融机构加大对经济重点领域和薄弱环节的支持，促进经济结构调整和转型升级。去年的第四季度我们对涵盖小微企业、三农、扶贫、创新、普惠金融领域实行了定向降准，指的是单户授信在500万人民币以下的小微企业贷款可以享受定向的降准，这样有效的提高了政策的精准性。这个定向降准的政策在今年的1月份已经完全到位。

三是我们适时适度运用价格工具预调和微调，发挥好利率杠杆的调节作用，增强人民币汇率的弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳健中性的货币政策取得了良好的成效，在金融体系稳步去杠杆的同时，有力的支持了经济平稳健康发展，今年2月末，我们广义货币M2、人民币的贷款和社会融资规模同比分别增长了8.8%、12.8%和11.2%。下一步我们货币政策将继续保持稳健中性。

为供给性结构性改革营造适宜的货币环境，总体上要松紧适度，管好货币供给的总闸门，维护银行体系流动性合理稳定，保持M2、信贷和社会融资规模的合理增长。今年的政府工作报告中没

有对M2和社会融资规模提出预期数量的目标，这体现了高质量发展的要求的新的变化。

在控制好总量的前提下，我们结构上将更加注重质量的提高，适当的、有针对性的支持经济中的薄弱环节，更好的为实体经济服务。对社会资本参与比较少的重点领域和薄弱环节适度的采取精准滴灌，加大对扶贫、小微企业、三农、双创等普惠金融和绿色金融的支持，尤其是向深度贫困地区做一些倾斜，助力打好精准脱贫，治理污染的攻坚战。

第二件事就是要积极的推进金融业的改革开放，提升中国金融业的竞争力。

党的十九大报告和政府工作报告都对深化金融体制的改革和扩大对外开放提出了明确的要求，我们在推进金融改革开放上取得了明显的成效。首先稳步推进金融改革，完善市场机制和调控机制，使市场在配置资源中起决定性的作用，更好发挥政府作用。

一是深入推进利率市场化的改革，在有序开放存贷款利率管制的同时，努力培育金融市场基准利率体系的形成，健全市场利率的定价机制，完善中央银行利率调控和传导机制，推动我们整个的货币政策从以数量型调控为主向以价格型调控为主的转变。

二是坚定的推进汇率市场化的改革，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率的弹性有所增强，市场的供求决定人民币汇率，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，使得汇率发挥宏观经济自动稳定器的作用。

三是建立健全宏观审慎的政策框架。党的十九大明确要求要建立货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，在宏观审慎调控这一方面中国人民银行和中国的各监管部门应该说是走在世界的前列，近年来人民银行有效的实施宏观审慎评估，我们说的MPA，对跨境资本流动宏观审慎管理和住房金融宏观审慎管理的体制已经开始工作了一段时间，并且在不断的完善。

第二就是要扩大金融业的开放，提升金融业的竞争能力。开放带来进步，封闭必然落后，改革开放以来的实践证明，越是开放的领域越有竞争力，越是不开放的领域越容易落后而且还不断的积累风险，所以金融业的开放有三条规律要遵循。

第一条就是金融业作为竞争性的服务业，应当遵循准入前国民待遇和负面清单原则；第二就是金融业的对外开放要以汇率形成机制的改革和资本项目可兑换的进程相互配合，共同推进；第三就是金融业的开放要和防范金融风险并重，我们金融业开放的程度要与金融监管能力相匹配，如果我们遵循这三条规律，我们就会不断的将金融的开放推向前进。

一个是我们要放宽金融业的准入限制，我们已经放宽了外资金融服务公司开展信用评级的服务的限制，明确了银行卡清算机构外资准入的政策，同时进一步放宽银行、证券、保险业股比的限制，未来还要继续推进放宽市场准入等一系列的改革。当然了，我们放宽或取消外资股比限制并不意味着不要监管，我们外资机构准入和开展业务的时候仍然要按照相关的法律进行和内资一样的审慎监管，所以我们放开股比限制实际上是内外资一视同仁，内外资要受到审慎监管的时候是一样的，这个也就是说准入前国民待遇和负面清单所要求的。

二是要稳步推进人民币国际化。人民币在2016年10月1号正式加入了SDR货币基金的特别提款权篮子，人民币的跨境使用这些基础设施也在进一步的完善，我们跨境的支付系统CIPS一期已经上线运行，二期预计近期就会上线，未来我们还将有序的推进资本项目的开放，提高人民币可自由使用程度。

三是提升金融市场的双向开放程度，债券市场方面我们推出了债券通，股票市场方面我们先后推出了沪港通、深港通。去年6月明晟公司宣布将A股纳入MSCI指数之后，今年的3月23号彭博宣布将逐步把中国的债券正式纳入彭博巴克莱全球综合债券指数。在外汇市场方面，不断的扩大对境外交易主体的开放力度，下一步还将全面实施市场准入负面清单制度，继续推动金融市场的双向开放。

第三件事是要防范化解金融风险，保持金融业的整体稳定。

党的十九大把防范化解重大风险作为全面建成小康社会决胜期三个攻坚战的首位。目前中国面临的金融风险出现体现在：

一是宏观上仍然存在着高杠杆的风险，特别是企业部门的杠杆依然较高，部分国有企业的杠杆居高不下，地方政府隐形债务问题，居民部门杠杆率较快上升，都值得关注。

第二是部分领域和地区的金融三乱问题仍然比较突出。例如不规范的影子银行快速上升的势头虽然得到了遏制，但是存量仍然比较大。一些机构在没 有取得金融牌照的情况下，非法从事金融业务，部分非法金融活动借助金融创新和互联网之名迅速的扩张。

三是少数野蛮生长的金融控股集团存在着风险，抽逃资本循环注资、虚假注资，以及通过不正当的关联交易进行利益输送等问题比较突出，带来跨机构跨市场跨业态的传染风险。

我们有这些风险，我们要提高警惕。但是同时我们应该看到中国有很好的条件，做好风险防范的工作。

一个是我们有社会主义市场经济这个制度的优势，二是我们有改革开放40年以来的雄厚的物质基础。三是呢我们有市场化法治化处置金融风险的丰富的经验。下一步我们将按照党中央、国务院的统一部署，稳中求进，依法合规，打好防范和化解重大风险的攻坚战，坚决守住不发生系统性风险的底线。

具体看一个是要稳住宏观的杠杆，健全货币政策和宏观审慎双支柱的调控框架，加强宏观审慎管理，提高系统性风险的防范能力，大力发展多层次的资本市场，稳步提高直接融资的比重。通过市场化债转股，推进混合所有制改革，发展直接融资，强化资本约束，规范表外业务和通道业务等多种方式，使社会整体的负债增长较快的情况进一步的平稳下来，抑制风险的积累。二是要深化金融和其他领域，特别是关键领域的改革，认真贯彻落实关于党和国家机构改革方案，深化金融监管体制改革，从防范系统性风险的角度支持财税体制改革，健全地方政府债务融资的新体制，完善金融企业的公司治理结构，增强国有企业的负债约束，完善房地产金融调控政策，推动建立防范房地产金融风险的长效机制。三是加强和改进金融监管，尽快补齐监管的短板。进一步明确监管姓监，优化监管力度，严格的执行监管，要抓紧出台金融机构资产管理业务的指导意见，非金融企业投资金融机构的指导意见，金融控股公司监管办法等审慎监管的基本制度。四是要坚决取缔非法金融活动，强化金融风险的源头管理，加强金融领域的准入管理，清理整顿各类无照经营或者是超范围经营的金融业务，没 有经过金融管理部门批准，不得从事或变相从事金融业务。

今年是中国改革开放40周年，注定将是不平凡的一年。做好金融工作，任重而道远。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握中国发展新的历史方位，紧扣社会主要矛盾的变化，贯彻新的发展理念，推动经济高质量发展。要精心实施好稳健中性的货币政策，稳步推进金融业改革开放，坚决打好防范重大风险的空间站，保持金融业平稳健康。谢谢大家。

责任编辑：初晓慧