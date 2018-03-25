原标题 商务部副部长：中国不希望跟美国打贸易战

商务部副部长王受文。中新网记者李金磊 摄

中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊） 商务部副部长王受文25日在中国发展高层论坛上表示，中美贸易关系是互利双赢的关系，发展过程中出现一些摩擦难以避免。中国不希望跟美国打贸易战，不希望跟任何国家打贸易战，但是中国利益受到损害，不得不采取一些措施来捍卫自己的合法利益，贸易战没有赢家，希望双方通过合作和磋商，能理性采取措施来解决分歧。

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