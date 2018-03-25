新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

商务部副部长：中国不希望跟美国打贸易战

商务部副部长：中国不希望跟美国打贸易战
2018年03月25日 16:48 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题 商务部副部长：中国不希望跟美国打贸易战

商务部副部长王受文。中新网记者李金磊 摄商务部副部长王受文。中新网记者李金磊 摄

　　中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊） 商务部副部长王受文25日在中国发展高层论坛上表示，中美贸易关系是互利双赢的关系，发展过程中出现一些摩擦难以避免。中国不希望跟美国打贸易战，不希望跟任何国家打贸易战，但是中国利益受到损害，不得不采取一些措施来捍卫自己的合法利益，贸易战没有赢家，希望双方通过合作和磋商，能理性采取措施来解决分歧。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区