环球时报评贸易战：对中国反击泼冷水者在装清醒

原标题 社评：对中国反击泼冷水的人又在装清醒

中美贸易战鼓声隆隆，中国全社会为之牵动。在信息如此发达的今天，大多数国人都了解了事情的来龙去脉，对政府不希望打贸易战，但面对美方嚣张进攻时不退不躲坚决予以回击的态度高度认同并且支持。团结是当下中美贸易关系紧张以及整个中美关系更加不确定时中国社会相当突出的表现。

然而不同意见永远存在，中国这么大的社会，舆论场上不可能只有一种声音。这两天也有一些对中国做出强硬回击姿态看不惯的人发声，摆出一些“中国怎么做都是错”的理由，给有关贸易战的舆论平添了一些复杂度。

那些声音主要表达的是：中国没理，回击美国是错上加错；中国经济上没有美国强大，根本打不过；打贸易战不利于中国老百姓；就整体上说，贸易战是中国“不韬光养晦”惹出来的。

另外互联网上还流传一些段子，类似于美国要搬起石头砸自己的脚，就让它砸呗；美国已经站在悬崖边了，喊什么“悬崖勒马”，让它自己往下跳呗，云云。

我们想说，无论前面看似正儿八经的言论，还是后面纯粹发泄情绪的段子，都不是针对当前中国该怎样行动的严肃争论。从本质上说，它们就是一个大社会主流意见之外必然存在一些不同声音甚至对台戏的反映。这些声音的出现不代表中国社会围绕中美贸易争端真的“分裂”了。

首先，全中国都不想打贸易战，因为“闲的”而想与美国“打贸易战玩玩”的人极少极少，是一支可以忽略不计的力量。

第二，美国要悍然发动贸易战，中国实施贸易报复，这是国际贸易最基本的逻辑。全世界10个贸易专家，至少有9个会预期中国这样做。特朗普政府有些狂妄，寄希望于吓唬住中国，中国则展示我们不可能被吓倒，这就是当前中美之间的情形。

第三，少数学者讲中国可能受到的损失，包括中国的某些劣势，无论中国政府还是在贸易问题上支持政府的公众实际上都很清楚，也不避讳。但我方也另有让华盛顿忌惮的优势，关于后一点那些人故意不说。

第四，贸易战的规律是，贸易战发动方的目的往往在于压对方让步，获取更多好处，而不是真的血拼到底，只要己方的损失小于对方就算“赢了”。中国的目标就是要让华盛顿明白，它与中国打贸易战，美方的损失一定会同样很大，而且中方承受损失的能力要比美方高得多。现在我们用警告和布阵让对方明白，如果不够就用真打让对方明白。关于这样做的近乎常识的必要性，发出反对声音的人也故意回避了。

第五，中国老百姓中会有部分人担心贸易战影响自己的生活，但大多数人很容易搞明白，这种影响是特朗普政府强加给我们的，即使届时影响真的显现，大家理解共度时艰的必要性也不难做到。反倒是有少数“明白人”是无论如何也“想不通”的，他们就是要装得“数他们清醒”，他们知道自己的观点边缘，但他们一直寄希望于这么大的中国，边缘也很大，能占住边缘也是有利可图的。

第六，如果仔细看，决不难发现，每次唱反调的总是那些人，他们是中国内部的“逢中必反”者。

不要指望将这样的声音从我们的社会中“删了”，它们的存在就是规律的一部分，从宏观意义上说，它们是主流的“寄生虫”。重要的是主流不能被它们搅了，尤其是当面对外部压力最需要中国强大团结的时候，不要让外部力量通过它们而误判中国的软弱。

责任编辑：张岩