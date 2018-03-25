新任央行行长易纲两会后首秀 传递10大重要信息

原标题：新任央行行长两会后首秀 传递10大重要信息

中新网客户端北京3月25日电（记者 李金磊 邱宇）新任中国央行行长易纲25日在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上亮相，这是易纲在全国两会后的首秀，其在会上传递了至少10大重要信息，值得关注。

中国央行行长易纲。中新网记者 李金磊 摄

当前金融工作主要有三大任务

目前金融方面主要工作可以概况为三句话，一是实施好稳健中性的货币政策，二是积极推动金融业的改革和开放，三是打好防范和化解重大风险的攻坚战，保持金融业整体稳定。

松紧适度、管好货币供给总闸门

下一步，货币政策总体上要松紧适度、管好货币供给的总闸门，维护银行体系流动性合理稳定，保持M2、信贷和社会融资规模的合理增长。

对薄弱环节将适度采取精准滴灌

对社会资本参与比较少的重点领域和薄弱环节，适度地采取精准滴灌，加大对扶贫、小微企业、三农、双创等普惠金融和绿色金融的支持，尤其是向深度贫困地区倾斜，助力打好精准脱贫、治理污染的攻坚战。

要稳住宏观杠杆

通过市场化债转股，推进混合所有制改革、发展直接融资、强化资本约束、规范表外业务和通道业务等多种方式，使社会整体的负债增长较快的情况进一步的平稳下来，抑制风险的积累。

完善房地产金融调控政策

要深化金融和其他领域，特别是关键领域的改革。完善房地产金融调控政策，推动建立防范房地产金融风险的长效机制。

补齐监管短板 明确监管姓“监”

加强和改进金融监管，尽快补齐监管的短板。进一步明确监管姓“监”，优化监管力量。严格执行监管法律。

坚决取缔非法金融活动

强化金融风险的源头管理，加强金融领域的准入管理，清理整顿各类无照经营，或者是超范围经营的金融业务。没有经过金融管理部门批准不得从事或变相从事金融业务。

扩大金融业开放

金融业的开放有三条规律要遵循：1、金融业作为竞争性的服务业应当遵循准入前国民待遇和负面清单原则。2、金融业的对外开放要以汇率形成机制的改革和资本项目可兑换的进程相互配合、共同推进。3、金融业的开放要和防范金融风险并重。金融业的开放程度要以金融的监管能力相匹配。

有能力化解中美贸易争端可能导致的金融风险

在回答中美贸易争端可能导致的金融风险时，易纲表示，如果有外部冲击、市场波动传染到中国，目前为止，我们的银行体系、证券市场、保险市场，完全可以防范和化解这些风险。

今年通货膨胀压力比较温和

今年政府工作报告中，CPI涨幅的目标是3%左右，我们预测今年通货膨胀的压力比较温和。（完）

责任编辑：张岩