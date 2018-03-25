北京天津等34个城市启动重污染橙色预警

原标题：中国北方34个城市启动重污染橙色预警

资料图：河北石家庄遭遇严重雾霾天气。中新社记者 翟羽佳 摄

中新社北京3月25日电 （记者 阮煜琳）中国环境监测总站预计，3月25日开始，京津冀及周边地区大气扩散条件持续不利，将出现一次较大范围的污染过程。截至目前，北京、天津、石家庄、太原、郑州等34个城市已发布橙色预警。

中国环境监测总站最新空气质量预测预报结果显示，25日开始，高空大气环流形势稳定，且中层不断升温，区域扩散条件不利，受近地面偏南风及凌晨逆温影响，污染物将在京津冀中部、渤海湾中北部城市及辽中城市群逐渐累积。

26日，不利气象条件持续，随着大气中层温度逐渐升高，清晨逆温进一步增强。27日，大气中层温度继续升高，京津冀中部预计出现全天逆温过程，且凌晨相对湿度增大，扩散条件进一步转差，预计污染区域持续，并可能扩大到太行山东侧沿线城市。28日，预计污染在京津冀中部、渤海湾中部沿岸城市及太行山东侧沿山城市进一步汇聚。

29日，受东北方向冷空气影响，京津冀中部污染过程结束，京津冀南部及河南等下风向城市受污染过境影响，可能出现短时中至重度污染。

国家大气污染防治攻关联合中心组织专家对本次过程的空气质量形势进行了预测分析。专家表示，进入3月下旬，华北地区大气环流形势活跃，随着副热带高压北抬，气温不断升高，以偏南风、偏东风为主的暖湿气流将大量水汽输送到京津冀及周边地区，容易出现静稳、高湿等不利气象条件。同时，随着采暖期的结束，秋冬季错峰生产的各类工业企业开始恢复生产，工业生产和货物运输排放显著增加。由于京津冀及周边地区以重化工为主的产业结构、以公路为主的交通运输结构特点，主要污染物排放强度仍处在高位。

生态环境部25日表示，已向京津冀及周边地区六省市发函，建议做好近期大气重污染过程应对工作，加大监督检查力度。目前，北京、天津、石家庄、太原、郑州、济宁等34个地级及以上城市已发布橙色预警，并及时采取减排措施，提醒公众做好健康防护。（完）

责任编辑：张岩