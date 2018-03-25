中国建成首台散裂中子源 靶站中子效率达先进水平

原标题：中国建成首台散裂中子源 靶站最高中子效率达到国际先进水平

图为中国散裂中子源鸟瞰图。 张庆活 摄

中新网东莞3月25日电 （李映民 李获）记者25日从中国散裂中子源工艺鉴定和验收新闻发布会上获悉，国家重大科技基础设施——中国散裂中子源按期、高质量完成了全部工程建设任务，25日通过中国科学院组织的工艺鉴定和验收。

图为中国散裂中子源装置。 张庆活 摄

中国散裂中子源由中国科学院高能物理研究所承建，于2011年9月开工建设，总投资约23亿元，主要建设内容包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及一期三台供中子散射实验用的中子谱仪，是各种高、精、尖设备组成的整体。

图为中国散裂中子源装置。 张庆活 摄

目前，中国散裂中子源性能全部达到验收指标，装置整体设计科学合理，研制设备质量精良，调试速度快于国外的散裂中子源，靶站最高中子效率达到国际先进水平。

中国散裂中子源工程总指挥陈和生表示，建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源，填补了中国脉冲中子应用领域的空白，缩短了与世界前沿30年的差距。

图为中国散裂中子源工艺鉴定和验收新闻发布会现场。 张庆活 摄

陈和生透露，中国散裂中子源是大科学工程、国家科技创新的利器，将为中国材料科学、生命科学、物理、化学化工、新能源、资源环境等领域提供有力的研究手段。（完）

责任编辑：张岩