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美挑起对华“贸易战”依据的“301调查”是什么？

美挑起对华“贸易战”依据的“301调查”是什么？
2018年03月25日 20:34 央视
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　　原标题：美挑起对华“贸易战”依据的“301调查”是什么？

　　北京时间23日凌晨，美国总统特朗普签署总统备忘录，宣布将对从中国进口的商品大规模加征关税，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元，这在国际贸易冲突史上也十分罕见。

　　美国总统特朗普签署总统备忘录，依据的是“301调查”结果。

　　301调查是美国《1974贸易法》的一个条款。根据该规定，美国贸易代表可以对外国法律、政策或做法进行调查，与有关国家进行磋商，并决定是否采取提高关税、限制进口、停止执行有关协定等报复措施。

　　去年8月，美国贸易代表办公室正式对我国启动301调查，主要针对与技术转让、知识产权和创新有关的法律政策或做法。对此，对外经济贸易大学教授屠新泉表示，“调查结果可以诉诸WTO裁决，但不能单方面采取制裁措施。如果美国没有通过WTO来解决问题，就是单边主义的贸易保护主义行为，是违反WTO原则的。”

责任编辑：张岩

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