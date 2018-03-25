美国妄图“分而治之”？这一次特朗普可能失算了

原标题：头条 | 美国妄图“分而治之”？这一次，特朗普可能失算了——

外媒称，美国对大批中国产品加征关税，这标志着与过去的重大决裂，给金融市场带来冲击波。

据英国《每日电讯报》网站3月23日报道，就在美国奉行单边保护主义政策之际，中国决定摆出自由贸易与多边机制维护者的姿态，这可被视为重要的角色互换。

▲英国《每日电讯报》网站报道截图

报道称，如果贸易战引发全球保护主义风潮，就将最终严重影响全球繁荣，这就是世界终极贷款人国际货币基金组织的主要担忧。

报道称，从历史上看，美国的贸易谈判手段一直很奏效，用之前对手的话来说就是“分而治之”。美国通常会组织非常严密的统一战线，并努力分化对手的阵营，不过这一次，美国要一边处理与超级大国的贸易冲突，一边忙着在国内灭火，兼顾二者的难度恐怕将非常大。

另据德国《法兰克福汇报》网站3月23日刊文称，现在流传甚广的一个问题是：在美国和中国的这场争端中，谁手中的牌更好？一方面，这两个国家都拥有庞大的市场：3.27亿美国人口创造了大约18万亿美元的经济总量，大约14亿中国人口目前创造的经济总量超过11万亿美元。因此，这两个经济体的规模都足够庞大，能够造就并留住具有全球竞争力的盈利公司。

另一方面，就过去几年的情况和主流预测而言，两国间存在实质性差异：中国经济增速明显更快。虽然中国经济已不像上世纪90年代和本世纪前十年那样以两位数的速度增长，但增速仍是美国的两倍还多。波士顿的中美关系问题专家罗伯特·罗斯不久前对美国消费者新闻与商业频道说：“中国人已经明确表示：你们想打贸易战？我们准备好了。”他说：“他们真的准备好了，因为他们有非常庞大的市场，而且他们的经济增长非常强劲。”

文章称，不清楚的一点是，华盛顿另一个有目共睹的打算——赢得“反华”盟友会不会落空。它的潜在盟友主要在亚洲和欧洲，但最近也和欧洲人争吵。虽然从23日开始生效的钢铝惩罚性关税暂时不适用于欧盟成员国，但更重要的是，很多欧洲企业和中国有密切的生意往来，中国甚至是它们最重要的市场——德国汽车制造商可能是最好的例子。

23日早上，德国工商总会总经理马丁·万斯莱本在电视上一针见血地说：“我们也都有点中国色彩，因为我们是中国的强大客户和供应商。”

责任编辑：张岩