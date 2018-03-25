央视谈贸易战:中方做好准备 打还是谈美国自己选

原标题：中方已做好充分准备，打还是谈请美国自己选吧

特朗普政府显然很清楚他们理亏。他们本来寄希望于用打贸易战的气势震慑住中方，以为中方会因为重视中美贸易和两国全面关系，在美方的恫吓前忍气吞声，用让步换取息事宁人。

在宣布限制中国产品的关税措施后，美方特意又说了几句“这不是贸易战”“中国是朋友”等安抚北京的话，希望中方在受到惊吓后，接受这个台阶，顺着美方的意志只保留一个面子，丢下中国商业利益的里子。然而中国的回应很坚决、明确，那就是决不接受美方的讹诈，中方不想打贸易战，但美国如果打，我们既不会怕，也不会躲，而是会采取“一切必要措施”，“奉陪到底”。

中方星期五只公布了针对美国钢铝关税的反制计划，涉及美方30亿美元产品。这30亿与中国钢铝出口将遭受的损失相当。更重要的是，中方另有针对美国数百亿美元对华出口商品的大规模报复方案，必让美方付出301调查给中国出口造成的同等代价，北京成竹在胸，会将这些牌悉数打出，这在人们的预期中已是板上钉钉的事情。

中方是吓不倒的，华盛顿如果一意孤行把贸易战打响，那么它必将陷入“杀敌一千自损八百”的巨大泥潭。到特朗普签署备忘录一天之后，美向中国发起贸易攻击的这一前景已经十分清楚了。

中美可以在把贸易战全面打起来，两国经济都蒙受相当损失之后再重回谈判桌。也可以互相看好对方亮出的武器，经过冷静的兵棋推演，预估各自损失，现在就开始谈。中方的态度一以贯之：我们既有改革的清单，更有反制的清单，我们什么时候都愿意谈，什么时候都准备打。

美国财政部长姆努钦主动给中国国务院副总理刘鹤打电话，在通话结束时双方同意继续保持沟通。我们希望，在此严峻关头姆努钦主动推开的这扇门最终通向美方的理性，而非华盛顿更冒险的下注。

需要指出，中美贸易战一旦全面爆发，将怎么具体冲击中美两国经济和社会生活，将导致什么政治后果，目前难以准确预测。但有几点现在就可以给出判断。

第一，围绕这场贸易战，中方的社会团结远远高于美方。由于贸易战是美国挑起并强加给中国的，绝大部分中国人都清楚政府在为捍卫中国人民的利益被迫应战，因此人们对政府的每一项回击行动都将给予坚定支持。反观美方阵营，现在就是分裂的，反贸易战的呼声很高，而这样的反对声浪随着美方损失的显现必将继续高涨。

责任编辑：张岩