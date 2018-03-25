原标题：中国央行行长：当前金融的主要工作可概括为三句话

易纲亮相2018年中国发展高层论坛

中新社北京3月25日电 （记者 赵建华）新任中国人民银行行长易纲25日在北京举行的中国发展高层论坛上表示，当前金融方面的主要工作可以概括为三句话：实施好稳健中性的货币政策，推动金融业改革开放，打好防范化解重大风险攻坚战、保持金融业整体稳定。

谈及实施好稳健中性的货币政策、增强金融服务实体经济的能力时，他表示，下一步，货币政策将继续保持稳健中性，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。总量上要松紧适度，管好货币供给总闸门，维护银行体系流动性合理稳定，保持M2、信贷和社会融资规模合理增长。

据易纲介绍，在控制好总量的前提下，结构上将更加注重质量的提高，适当地、有针对性地支持经济中的薄弱环节，更好地服务实体经济。对社会资本参与较少的重点领域和薄弱环节适度采取“精准滴灌”，加大对扶贫、小微企业、“三农”、“双创”等普惠金融及绿色金融的支持，尤其向深度贫困地区作一些倾斜，助力打好精准脱贫、污染防治攻坚战。

谈及积极推进金融业改革开放、提升中国金融业竞争力时，易纲表示，金融业开放有三条规律要遵循：金融业作为竞争性服务业，应遵循准入前国民待遇和负面清单原则；金融业对外开放须与汇率形成机制改革和资本项目可兑换进程相互配合，共同推进；金融业开放要与防范金融风险并重，金融开放程度要与金融监管能力相匹配。

易纲强调，如果遵循这些规律，就会不断将金融业开放推向前进。一是放宽金融业准入限制。二是稳步推进人民币国际化。三是提升金融市场双向开放程度。

谈及防范化解重大风险、保持整个金融业的稳定时，易纲表示，目前中国面临的一些潜在金融风险主要体现为：宏观上仍然存在高杠杆风险；部分领域和地区金融“三乱”问题仍然突出；少数野蛮生长的金融控股集团存在风险。对于这些风险，要提高警惕，但同时应当看到，中国有很好的条件做好金融风险防控工作。

易纲表示，下一步，将依法合规打好防范化解重大风险的攻坚战，坚决守住不发生系统性风险底线。具体来看：稳住宏观杠杆；深化金融和其他关键领域改革；加强和改进金融监管，尽快补齐监管短板；坚决取缔非法金融活动。强化金融风险源头管控，加强金融领域准入管理，清理整顿各类无照经营和超范围经营金融业务，未经金融管理部门批准，不得从事或变相从事金融业务。（完）

责任编辑：霍宇昂