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四川甘孜州道孚县发生2.8级地震 震源深度11千米

四川甘孜州道孚县发生2.8级地震 震源深度11千米
2018年03月26日 08:12 中国地震局网站
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　　原标题：3月26日8时5分四川甘孜州道孚县发生2.8级地震

　　据中国地震台网测定，北京时间2018年3月26日8时5分在四川甘孜州道孚县（北纬30.48度，东经101.55度）发生2.8级地震，震源深度11千米。

责任编辑：初晓慧

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