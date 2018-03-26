四川甘孜州道孚县发生2.8级地震 震源深度11千米

原标题：3月26日8时5分四川甘孜州道孚县发生2.8级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年3月26日8时5分在四川甘孜州道孚县（北纬30.48度，东经101.55度）发生2.8级地震，震源深度11千米。
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