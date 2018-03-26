原标题：花滑世锦赛出色发挥！美国华裔小将陈巍夺冠

中新网3月26日电 据美国中文网综合报道，意大利米兰举行的2018年世界花样滑冰锦标赛结束了男单自由滑比赛的争夺，数位主要选手均多次出现重大失误。不过，美国华裔选手陈巍顶住了压力，以刷新个人最佳的成绩夺冠。日本选手和俄罗斯选手分获第二、第三位。

资料图：华裔选手陈巍（Nathan Chen）。中新社记者 刘丹 摄

短节目排名第一的美国选手陈巍排在全场最后一位上场，成套节目共完成4种共6个四周跳。开场勾手四周单跳顺利完成，菲利普四周接后外点冰两周连跳顺利完成，菲利普四周单跳流畅滑出等一系列动作顺利完成。其技术分127.62，节目内容分91.84，自由滑总分219.46，总分321.40，以自由滑和总成绩刷新个人最佳的成绩夺冠。

陈巍在此前进行的平昌冬奥会男单短节目中出现了失误，最终他获得了第五名。但此次比赛，陈巍在两套节目中都有出色的发挥，刷新了个人最佳成绩。

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