辽宁人大常委会原主任王光中逝世 享年97岁

原标题：王光中同志逝世

新华社沈阳3月26日电 辽宁省人大常委会原主任王光中同志，于2018年2月24日因病医治无效在沈阳逝世，享年97岁。

王光中同志病重期间和逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

王光中，1921年5月生于江苏省沛县。1937年2月参加革命工作，同年12月加入中国共产党。1940年2月至1945年9月先后任中共砀山县委书记、地委委员，丰县县委书记，湖西区钜南工委宣传部长等。1946年1月起先后任中共济宁市委宣传部副部长，冀鲁豫区第二批南下干部支队政委，中共豫皖苏七地委委员兼项城县委书记，中共信阳地委书记等。1953年2月先后任国家计划委员会机械工业计划局局长，东北经济协作区办公厅副主任，东北局计委副主任等。“文化大革命”期间受到冲击。1977年4月起历任辽宁省计划委员会主任、党组书记、省革委会副主任。1978年3月起历任中共辽宁省委常委、省委财经领导小组副组长，辽宁省副省长、党组书记。1985年7月当选为辽宁省第六届人大常委会副主任。1988年1月当选为辽宁省第七届人大常委会主任，并任省人大常委会党组书记。1994年2月离休。

王光中是中共第十二届中央委员会委员，中共十三大、十四大代表，第七届全国人大代表。

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