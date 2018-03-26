哈尔滨至拉萨航线开通 从冰城至世界屋脊需7小时

原标题：哈尔滨—拉萨航线开通 从冰城至世界屋脊只需7小时
黑龙江省首条拉萨航线正式开通，仅需 7 个小时，就可以从冰天雪地飞赴西藏。 仇建 摄
中新网哈尔滨3月26日电（仇建 韩阳 记者 刘锡菊）26日，黑龙江省首条拉萨航线正式开通，仅需 7 个小时，就可以从冰天雪地飞赴世界屋脊，领略大美西藏风景。
据悉该航线全程近 5000 公里，为西藏航空公司在国内执飞最远的一条航线。
黑龙江省首条拉萨航线正式开通，仅需 7 个小时，就可以从冰天雪地飞赴西藏。 仇建 摄
该航线由西藏航空公司A319 机型执飞，每天一班，航班号为TV9921/2，具体时间为：7 时 50 分从哈尔滨起飞，11时35分抵达兰州，12时25分从兰州起飞，14 时 45 分抵达拉萨；14时45分从拉萨起飞，16时50分抵达兰州，17时55分从兰州起飞，21时30分抵达哈尔滨。
黑龙江省首条拉萨航线正式开通，仅需 7 个小时，就可以从冰天雪地飞赴西藏。 仇建 摄
西藏以其雄伟壮观的自然风光和悠久的历史文化而闻名，哈尔滨—拉萨航线的开通填补了黑龙江省没有入藏航班的空白，将进一步完善哈尔滨机场航线网络布局，提高通达性，对促进哈尔滨、西藏两地间的经贸往来和旅游业的发展将发挥积极作用。（完）
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