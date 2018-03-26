特朗普对华“开炮”时 欧盟小伙伴向中国敞开怀抱

原标题：头条 | 当特朗普对华“开炮”时，欧盟“小伙伴”向中国敞开怀抱

香港《南华早报》网站3月23日刊登题为《爱尔兰希望在英国脱欧后取而代之成为中国在欧洲的“可靠朋友”》的文章称，爱尔兰外交与贸易部长西蒙·科文尼表示，爱尔兰准备填补英国脱欧带来的空白，希望在推动“一带一路”倡议方面取代英国，成为中国新的“可靠朋友”。

▲香港《南华早报》报道截图

科文尼还兼任副总理。他在接受《南华早报》记者采访时说，爱尔兰正把目光投向境外寻找全球贸易机会以缓解英国脱欧的影响，并为这个小国打造一个更具全球性的角色。

科文尼说，都柏林也希望扩大在中国的存在。

文章称，在对中国进行为期一周的访问期间，他宣布都柏林与北京和香港之间的首个直飞航班将于6月开通，并表示希望它们会促进旅游和贸易联系。

▲亚洲基础设施投资银行总部

科文尼说，他还会见了亚洲基础设施投资银行的官员，寻求“在亚洲各地进行恰当的投资，重中之重是围绕绿色能源、气候变化和技术”。

在同中国国务委员兼外交部长王毅会晤时，科文尼表示：“我强调，当你在爱尔兰投资时，你投资的不是一个500万人口的市场，而是一个5亿人口的市场，因为爱尔兰是进入欧盟单一市场的国际贸易平台”。

文章称，北京谋求以爱尔兰为渠道向其他欧洲国家宣传“一带一路”倡议，两国现正设法开展更加深入的合作。

▲2018年3月15日，外交部长王毅在北京会见爱尔兰副总理兼外交贸易部长科文尼。（外交部官网）

香港《南华早报》网站3月23日还刊登题为《中国称维谢格拉德集团是欧盟内最具活力的力量》的文章称，中国认为，维谢格拉德集团（斯洛伐克、匈牙利、捷克和波兰）是欧盟内最具活力的力量。

这四个国家在移民和基本权利等问题上一直与布鲁塞尔发生争执，斯洛伐克总理今年1月抱怨说，他们不应被视为欧盟的“害群之马”。

中国国务委员兼外交部长王毅22日在北京会见四国副外长时表示，维谢格拉德集团四国积极支持和参与“一带一路”倡议，同中方实现合作共赢、共同发展，中方表示赞赏。

▲英国“脱欧”后，欧盟开启“新时代”。（法新社）

据中国外交部发布的声明，王毅说：“维谢格拉德集团是欧洲新兴市场国家代表，也是欧盟内最具活力的力量。”

他说，中国愿与中东欧国家一道，共同维护和发展好“16+1合作”。

文章称，中国外交部援引四位来访的副外长的话说，他们准备加强与中国的交流，在“一带一路”建设和“16+1合作”框架下深化互利合作。

责任编辑：初晓慧