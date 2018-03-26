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加入外籍者涉嫌骗取中国护照 驻英领馆：已处理

加入外籍者涉嫌骗取中国护照 驻英领馆：已处理
2018年03月26日 13:27 中国新闻网
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　　原标题：加入外籍者涉嫌骗取中国护照 驻英领馆：已处理

　　中新网3月26日电 据中国驻英国爱丁堡总领事馆网站消息，近期，驻英使领馆在工作中发现，部分已加入外籍并持有中国签证的申请人，涉嫌骗取中国护照。领馆已遵照中国有关法律和政策规定进行处理。

截图自中国驻爱丁堡总领事馆网站。截图自中国驻爱丁堡总领事馆网站。

　　《中华人民共和国国籍法》第三条规定，“中华人民共和国不承认双重国籍”；第九条规定，“定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍”。

　　对违反上述规定，非法获取中国护照的申请人，中国驻英使领馆将对有关证件进行注销，或宣布作废处理，有关人员将被拒签或被拒绝入境。

 

责任编辑：初晓慧

领馆护照外籍
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