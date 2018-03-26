原标题：加入外籍者涉嫌骗取中国护照 驻英领馆：已处理

中新网3月26日电 据中国驻英国爱丁堡总领事馆网站消息，近期，驻英使领馆在工作中发现，部分已加入外籍并持有中国签证的申请人，涉嫌骗取中国护照。领馆已遵照中国有关法律和政策规定进行处理。

截图自中国驻爱丁堡总领事馆网站。

《中华人民共和国国籍法》第三条规定，“中华人民共和国不承认双重国籍”；第九条规定，“定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍”。

对违反上述规定，非法获取中国护照的申请人，中国驻英使领馆将对有关证件进行注销，或宣布作废处理，有关人员将被拒签或被拒绝入境。

责任编辑：初晓慧