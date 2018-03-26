原标题：英华人留学生遇袭受重伤 中领馆吁加强安全防范

中新网3月26日电 据中国驻英国曼彻斯特总领事馆网站消息，近日，在领馆领区某大学留学的一名中国学生，在校园内遭遇数名寻衅滋事者袭击，身受重伤。

截图自中国驻曼彻斯特总领事馆网站。

中国驻曼彻斯特总领馆特此提醒领区内中国留学生，当前英国社会治安状况不佳，请务必加强风险防范、切实注意人身和财产安全。如遇突发事件，以确保自身安全为第一原则，及时报警，并与中国驻曼彻斯特总领馆联系。

英国报警、急救电话：999

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308、+86-10-59913991

中国驻曼彻斯特总领馆：+44-161-2247443（电话）、+44-7828529201（手机）、+44-161-2572672（传真）

责任编辑：初晓慧