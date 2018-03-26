原标题：英华人留学生遇袭受重伤 中领馆吁加强安全防范
中新网3月26日电 据中国驻英国曼彻斯特总领事馆网站消息，近日，在领馆领区某大学留学的一名中国学生，在校园内遭遇数名寻衅滋事者袭击，身受重伤。
截图自中国驻曼彻斯特总领事馆网站。
中国驻曼彻斯特总领馆特此提醒领区内中国留学生，当前英国社会治安状况不佳，请务必加强风险防范、切实注意人身和财产安全。如遇突发事件，以确保自身安全为第一原则，及时报警，并与中国驻曼彻斯特总领馆联系。
英国报警、急救电话：999
外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308、+86-10-59913991
中国驻曼彻斯特总领馆：+44-161-2247443（电话）、+44-7828529201（手机）、+44-161-2572672（传真）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美财长:望和中国达协议避免“贸易战”
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 郭富城贺黎明当爸 被问结婚纪念日回避
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有