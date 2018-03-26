提高美国猪肉关税是大利好?中国养猪商只高兴一天

原标题：提高美国猪肉关税是大利好？中国的养猪公司只高兴了一天…

在美国挑起贸易摩擦的背景下，中国商务部日前发布了针对美国进口产品的中止减让产品清单并征求公众意见，其中包括猪肉及制品项，拟加征25%的关税。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，受利好消息刺激，3月23日，A股市场猪肉概念股逆市上涨，其中，新五丰、大康农业涨停，龙头温氏股份盘中涨幅超7%。不过截至3月26日午间收盘，A股猪肉板块却大幅下跌，回吐了上周五的涨幅。

值得注意的是，近一年来，国内猪肉价格持续下降，一度跌破行业养殖成本线。那么，如果中国对美国猪肉进口加征关税，是否会助推国内猪肉价格上涨呢？对此业内人士认为影响不大。

贸易战影响猪肉行业股价

3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税。征求意见稿显示，中方对包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

根据清单，猪肉及制品项目共包括7类商品。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，受贸易战升温影响，全球最大的猪肉食品企业万洲国际上周五盘中一度跌逾10%，收盘跌4.65%，报9.03港元。

26日上午，万洲国际继续下跌，截至午间收盘报跌4.32%，暂报8.64港元。

万洲国际是双汇发展的母公司，其收入主要来自中国及美国市场。万洲国际去年前三季度报告数据显示，2017年1月-9月，公司实现营业总额162.85亿美元。其中，在美国市场的销售总额为96.3亿美元，占比达到59.13%；在中国市场的销售总额为54.58亿美元，占比约为33.52%。如果中美爆发贸易战，那么万洲国际的猪肉贸易必然会受到拖累，进而反映到股价上。

反观A股市场，中止减让产品清单对农业板块无疑是一大利好。3月23日，有超过10只农业相关股涨停。生猪养殖企业中，大康农业、新五丰涨停，此外，行业龙头温氏股份盘中涨幅一度触及7.65%，唐人神、雏鹰农牧涨幅分别达到4.98%、4.28%。

不过在26日上午，A股猪肉板块整体下跌约2.32%。截至午间收盘，龙头股温氏股份暂报20.3元，下跌5.76%；上周五涨停的大康农业也跌逾5%，只有新五丰上涨了2.41%。

对国内猪肉价格影响不大

猪肉相关股票先涨后跌，主要还是因为整个行业缺乏盈利基础。

自去年开始，猪价在经历“疯狂猪周期”后，便开始陷入低迷，从超过20元/公斤一路向下。广发证券研报指出，今年2月起，猪价快速下跌，春节后延续跌势，步入3月后，价格来到震荡区间。搜猪网数据，截至3月22日，全国肉猪出栏价均价10.38元/公斤，跌破行业盈亏平衡线，自繁自养出栏预计平均亏损153.71元/头。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）

中美贸易战阴云密布，对进口猪肉增税，能否为国内低迷的生猪行情带来提升？

业内人士对每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表示，对从美国进口猪肉关税的限制，对于国内生猪行业，确实是一大利好，但其影响程度则有待观察。

“首先，从数量上来看，进口猪肉数量看着很大，但实际上，占我们国内无论是产量还是消费量，占的比例还是很小的。”一位供职于生猪养殖上市公司的人士表示，进口限制带来的对行业的利好刺激，实际上远不如国内生猪价格的内生波动。

据搜猪网首席分析师冯永辉介绍，虽然进口猪肉价格低于国内猪肉价格，但目前来说，国内猪肉价格已经很低，因此，国内市场对进口猪肉意愿不强，“即使没有这个关税限制，今年的进口猪肉数量也会比较低。”

将打击美国猪肉行业

冯永辉表示，虽然对国内影响较小，但对美国而言，一旦对美国猪肉增加关税，美国生猪养殖行业将面临重大打击。

“虽然前两年，美国猪肉往中国出口的量不如欧洲的大，但它的增幅很大，因此，美国生猪养殖行业对中国市场是一片看好，他们认为可以大量卖入中国市场，很多扩大产能的。”

记者多方采访得到的数据为，2013年-2015年，我国从美国进口的猪肉围绕11万吨浮动；2016年，这一数值上升至21.6万吨，涨幅接近100%；2017年，受国内猪价大幅下跌影响，从美国进口的猪肉约为16.6万吨。近两年，我国从美国进口的猪肉，占年度猪肉进口总额比例均在13%左右。

全美猪肉生产协会表示，美国发动的贸易战中不会有赢家。

“我们希望这一贸易争端能通过协商解决，否则最受伤害的是美国偏远地区的猪农们。”

彭博社则撰文表示，中国拟对猪肉加收的关税，对美国来说可谓正好打中了“七寸”，会让美国相关产业很难受。

责任编辑：张玉