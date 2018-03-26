天宫一号目标飞行器即将再入大气层烧毁

新华社北京3月26日电（李国利、邓孟）我国首个目标飞行器天宫一号将再入大气层烧毁。

据中国载人航天工程办公室介绍，截至3月25日，天宫一号目标飞行器运行在平均高度约216.2公里的轨道上（近地点高度208.1公里、远地点高度224.3公里），整器结构完整，即将再入大气层烧毁。

天宫一号于2011年9月29日发射升空，先后与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接，完成了各项既定任务，为中国载人航天发展作出了重大贡献。2016年3月16日，天宫一号正式终止数据服务，全面完成了历史使命，进入轨道衰减期。

经北京航天飞控中心和专业机构分析，预计天宫一号再入大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间。后续，中国载人航天工程官方网站将每日发布有关监测预报信息。

责任编辑：桂强