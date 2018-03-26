人民币跨境支付系统二期试运 覆盖各时区工作时间

原标题：人民币跨境支付系统（二期）投产试运行

人民币跨境支付系统（CIPS）二期于2018年3月26日投产试运行，10家中外资银行同步试点上线。自此，CIPS运行时间基本覆盖全球各时区的工作时间，支持全球的支付与金融市场业务，满足全球用户的人民币业务需求。

CIPS是适应我国跨境贸易形势发展的需要，为支持实体经济发展和“走出去”战略实施，推动人民币国际化进程而建设的重要金融基础设施。2015年10月8日，CIPS一期成功投产。系统自上线以来功能不断完善，业务量不断攀升，参与者数量不断增加，其便利性和资金结算效率得到参与者的广泛认可。下一步，人民银行将继续组织推动CIPS功能的完善，并做好相关配套安排。

责任编辑：桂强