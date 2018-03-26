人民币跨境支付系统二期试运 覆盖各时区工作时间

原标题：人民币跨境支付系统（二期）投产试运行
人民币跨境支付系统（CIPS）二期于2018年3月26日投产试运行，10家中外资银行同步试点上线。自此，CIPS运行时间基本覆盖全球各时区的工作时间，支持全球的支付与金融市场业务，满足全球用户的人民币业务需求。
CIPS是适应我国跨境贸易形势发展的需要，为支持实体经济发展和“走出去”战略实施，推动人民币国际化进程而建设的重要金融基础设施。2015年10月8日，CIPS一期成功投产。系统自上线以来功能不断完善，业务量不断攀升，参与者数量不断增加，其便利性和资金结算效率得到参与者的广泛认可。下一步，人民银行将继续组织推动CIPS功能的完善，并做好相关配套安排。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美财长:望和中国达协议避免“贸易战”
- 【 军事 】 中国海军辽宁舰战斗群或首演红蓝对抗
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 郭富城贺黎明当爸 被问结婚纪念日回避
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有