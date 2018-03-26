外交部副部长:美不能动辄把自身的问题归咎于对方

原标题：外交部副部长郑泽光谈中美关系

2018年3月26日，外交部副部长郑泽光应邀出席由国务院发展研究中心主办的第19届中国发展高层论坛并发表题为“新时代的中国特色大国外交”的演讲。郑就中美关系表示，中国和美国分别是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家。保持中美关系长期健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。中美之间的共同利益远远大于分歧，两国在诸多领域的合作也远远超过在个别领城的竞争。中美和则两利，斗则俱伤。中方历来重视发展中美关系，愿同美方相向而行、一道努力，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。中美之间存在一些分歧很正常。对此，不能动辄把自身的问题归咎于对方、在战略判断上犯下根本性错误，那样只会损人害己、搞乱世界；而应采取客观、理性的态度，多做换位思考、相互适应。最重要的是，要始终遵守中美三个联合公报规定，恪守一个中国原则，尊重彼此核心利益和重大关切，通过化解和管控分歧避免中美合作大局受到干扰。

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责任编辑：桂强