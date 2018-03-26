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外交部副部长：美301调查有违两国工商界合作意愿

外交部副部长：美301调查有违两国工商界合作意愿
2018年03月26日 19:02 外交部网站
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　　原标题：郑泽光：中国不想打贸易战，但也不怕打贸易战

　　2018年3月26日，外交部副部长郑泽光应邀出席由国务院发展研究中心主办的第19届中国发展高层论坛并发表题为“新时代的中国特色大国外交”的演讲。郑就中美经贸关系表示，中美经贸关系本质上是互利共赢的，给两国人民带来了许多实实在在的利益。在两国经贸合作快速发展过程中，出现贸易不平衡等问题本来不足为怪，应该通过磋商以双方都能接受的方式加以解决。但是，美方近日宣布其单方面发起的对华“301”调查结果，此举不符合世贸组织规则，也有违两国工商界的合作意愿。对此，中方的态度很明确，我们不想打贸易战，但也不怕打贸易战。我们有坚定的决心和充分的准备予以坚决应对，捍卫国家利益。希望美方冷静下来，同中方在相互尊重、平等互利基础上，寻找妥善解决问题的办法。这样，对两国有好处，对世界有好处。

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责任编辑：桂强

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