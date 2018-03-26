调查显示：台青年月光族占3成 4成无婚育计划

原标题：调查显示：台青年劳工“月光族”占三成，四成无婚育计划

新华社台北3月26日电（记者石龙洪陈键兴）一项最新发布的调查显示，台湾39岁（含）以下青年劳工自认为是“月光族”（注：每月收入都花光）的占三成；无结婚或生育子女计划的占四成。

该项“青贫族职涯规划与筑梦踏实调查”由台湾人力资源机构“yes123求职网”于本月8至19日以网络问卷抽样方式进行，调查对象为39岁（含）以下青年劳工，有效问卷共1405份。

调查显示，受访者中自认为是“月光族”的有30.3%，其余69.7%的人平均每月能存9113元（新台币，下同）。有47.9%的青年劳工目前有负债，其中26.5%属于“有负债且造成沉重经济压力”。

调查还发现，台湾青年劳工薪资增长缓慢，平均每年增长约1183元。“yes123求职网”发言人杨宗斌认为，物价上涨，外食费、房租费支出大，加上可能有学贷、车贷和要分担家计，台湾青年劳工经济压力大，难有存款。

受访者中仅有13%的青年劳工目前已买房，房贷产生的月支出平均为2万余元，超过一半薪水。另有34.3%的青年劳工租房，租金平均为9508元，约花费23.3%的收入。

“多数买不起房子，少数则是购屋后负担沉重，意味着台湾中产阶级逐渐陷落，加上低薪又负债的生活，年轻人没有多余金钱与时间去消费，恐将持续冲击台湾内需。”杨宗斌说。

调查还发现，目前未婚受访者中，有40.3%的人表示没有结婚计划；已婚者中，有44.2%的人表示无生育子女计划。在无结婚或生育子女计划的受访者中，有88.2%的人透露是由于经济因素。

杨宗斌认为，由于学非所用，加上调薪步伐缓慢和工时、过劳等问题，台湾青年劳工经济压力大，家庭与事业难以兼顾。工作成就感低、薪资满意度低，也引发不买房、不结婚、不生小孩的念头。

观察近十年以来的失业率，杨宗斌指出，台湾社会新鲜人失业率保持在12%至13%的水平，大约每7到8位毕业生中就有1位找不到工作。

责任编辑：桂强