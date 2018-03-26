中国首个页岩气田建成产能100亿方 仅次于北美

原标题：中国首个页岩气田建成产能100亿方

中新社北京3月26日电 （记者 刘辰瑶）中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）26日公开发布2017年度业绩，中国石化副董事长、总裁戴厚良在发布会上宣布，中国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田如期建成100亿方年产能，成为全球除北美之外最大的页岩气田，相当于建成一个千万吨级的大油田。

戴厚良表示，这标志着中国页岩气加速迈进大规模商业化发展阶段，对促进能源结构调整、缓解中国中东部地区天然气市场供应压力，加快节能减排和大气污染防治具有重要意义。目前，涪陵页岩气田累计产气和销气量均已突破160亿方，2017年产量达60.04亿方，日销售页岩气最高达1670万方，每天可满足3340万户居民的生活用气需求。

涪陵页岩气田树立了中国能源开发史上新的里程碑，不但建成第一个国家级页岩气示范区，也为全球页岩气开发提供了中国样本。

2017年，“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目获国家科技进步一等奖，气田开发实现核心技术自主和关键装备国产。据戴厚良介绍，面对页岩气开发这一世界级难题，中国石化拥有页岩气藏综合评价、水平井组优快钻井、长水平井分段压裂试气、试采开发和绿色开发为主的五大具有涪陵页岩气开发特色的技术体系和近百项技术标准，部分成果达国际领先水平。

此外，涪陵页岩气田还成为中国石化“气化长江经济带”行动的重要资源基础。数据显示，自2015年起，涪陵-王场输气管道与川气东送管道实现互联互通，涪陵页岩气通过川气东送管道，源源不断地输往华中、华东等地，为长江经济带发展提供清洁能源，惠及沿线6省2市70多个大中型城市，上千家企业、2亿多居民从中受益。

责任编辑：桂强