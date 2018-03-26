原标题：报告：去年35处饮用水源全年超标丧失功能，同比增119%

一份水质报告认为：2017年全国水源水质呈下降趋势，黑龙江、内蒙古和湖南的水质超标累计次数全国最多。

近日，环保组织广州绿网环境保护服务中心发布的《2017年全国集中式饮用水水源地水质报告》介绍了上述内容。据广州绿网介绍，报告原始数据来自各省、直辖市、自治区环保部门网站的集中式饮用水水源地水质月报，经收录、导出后分析整理而成。

广州绿网表示，除新疆、台湾、澳门、香港没有这一数据外，其他省市区全年公布的所有数据均被收纳其中。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，报告称，2017年与2016年相比，虽然超标水源地占比基本持平，但水源地的平均超标次数所反映的平均超标时间却在明显增加。

2016、2017 年各省水源地公开数量对比（点击查看大图）。 本文图表均来自《2017年全国集中式饮用水水源地水质报告》

具体来看，2017年全国各省共147个水源地水质出现过超标，占水源地总数的7.1%，与2016年的比例（7.4%）基本持平。然而，这147个水源地累计超标达到890次，平均每个水源地超标6.1次。2016年98个超标水源地的平均超标次数为5.3次。

报告还提到了35个全年超标的水源地，其中辽宁葫芦岛乌金塘水库等12个水源地已经连续两年持续超标。

报告称，值得肯定的是，2017年全国公开了2056个水源地的水质，比2016年增加54.2%。此外，数据显示，广东、重庆、海南、西藏水源水质达标率达到100%。

水源地水质恶化呈区域性

报告指出，2017年水源地水质在进一步恶化的情况下，还在区域上显示出一定集中性。

黑龙江、内蒙古、湖南、安徽、甘肃、吉林六个省的水源地超标累计次数总数达到了496次，占全国累计超标总次数的56%。其中，黑龙江、内蒙古和湖南分别以141次、101次和91次累计超标次数居于前列。

2017 年全国各省水源地累计超标次数（点击查看大图）

报告详细分析了2017年全国水源水质超标情况，并称，相对于地表水源地来说，地下水源地的总体超标比例、地下水的超标累计时长都显著上升，2017年我国地下水源地水质呈恶化状态。

这一恶化情况也呈现区域性，主要集中在三片城市群。分别为内蒙古呼伦贝尔、黑龙江齐齐哈尔、大庆、绥化等城市群；内蒙古锡林郭勒盟、通辽、辽宁辽阳、鞍山、沈阳等城市群；内蒙古阿拉善盟，宁夏石嘴山，甘肃天水、张掖，陕西西安、咸阳等城市群。

报告也统计了具有代表性的水质达标情况：数据显示，广东、重庆、海南、西藏水源水质达标率达到100%。

35个水源地水质全年超标

报告还称，2017年全国有35个水源地全年超标，51个水源地遭受浓度较高或具毒理性的污染物影响，分别比2016年增加119%和240%。

报告显示，其中有9个水源地属于黑龙江省。

澎湃新闻核对了黑龙江省环保厅官网发布的2017年的12份《黑龙江省地级及以上城市集中式生活饮用水水源水质状况报告》，分属齐齐哈尔、佳木斯、绥化的9个水源地连续十二个月显示超标。

地下水超标水源地所在城市全国分布状况。（点击查看大图）

此外，报告指出，35个全年水质超标的水源地中，有12个连续两年持续超标。包括了辽宁葫芦岛乌金塘水库、内蒙古呼伦贝尔黑羊站水厂、安徽亳州三水厂、涡北水厂、山西临汾龙祠水源地、山东枣庄丁庄水源、辽宁鞍山首山、陕西宝鸡冯家山水库等。

报告解释称，水源地的全年超标，证明它已经完全丧失了作为饮用水功能区的功能，理论上应该停止取水并切换至水质合格的水源，或者要求当地水厂必须具备对水源地污染物的净化工艺。

至于受污染物浓度较高或具毒理性影响的水源地数量陡增，报告称，这反映出部分地区水源安全存在极大风险。

超标污染物类型更复杂

整体来看，与2016年地下水污染因子构成相比，2017年地下水水源地与地表水水源地的污染因子都变得更复杂，报告称，这意味着有更多类型污染源对地表水产生了污染。

其中，铁、锑、氟化物、硫酸盐超标比例的显著提升，可能来源于矿产开采、冶炼等生产活动所造成局部地区水环境污染。

报告还将超标水源地及对应城市自来水供水水质情况进行汇总，并发现，2017年包括安徽亳州、黑龙江齐齐哈尔、甘肃天水等9个城市的自来水水质超标时间、超标因子与水源超标情况存在对应关系。

其中，属于12个全年水质超标水源地之中、主要污染因子为铁、锰、氨氮的黑龙江齐齐哈尔龙沙、建华等水源，就被发现了上述对应情况：龙沙水厂出厂水在2017年第一季度查出锰超标，同样的水质超标对应关系还在2016年出现。

报告指出，这一对应关系表明，水源水质关乎公众饮水安全，水源地水质超标或带来城市供水水质超标的风险。

责任编辑：张义凌