新任央行书记郭树清：全力支持易纲履行行长职责

原标题：中国人民银行召开干部大会 宣布中央关于人民银行主要领导同志职务调整的决定

3月26日下午，人民银行召开干部大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于人民银行主要领导同志职务调整的决定，并就人民银行落实好中央决策部署提出了要求。大会由周小川同志主持，人民银行行长、党委副书记易纲，党委书记、副行长郭树清出席会议并讲话。人民银行其他领导班子成员出席会议。

易纲表示，坚决拥护中央决定，完全服从组织安排。衷心感谢中央的信任，感谢小川同志团结带领人民银行系统广大干部职工为金融事业和人民银行工作作出的重大贡献。易纲表示，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持求真务实的作风，保持清正廉洁的政治本色，不忘初心，牢记使命，恪尽职守；按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，求真务实，开拓创新，全面抓好人民银行各项工作；全面担负和履行行长职责，和树清书记与党委成员精诚团结，凝聚全行合力，共同开创人民银行工作新局面。

郭树清表示，坚决拥护中央决定，完全赞成易纲同志任人民银行行长，非常高兴再次回到人民银行工作。人民银行新一届领导班子安排，体现了以习近平同志为核心的党中央对金融工作的高度重视，体现了党中央的充分信任。坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入推进人民银行全面从严治党；努力继承和发扬小川同志的好传统、好作风，谦虚谨慎，求真务实，以身作则，严于律己；全力支持易纲同志履行行长职责，紧密团结、相互信任，坚决贯彻中央要求，和全行同志一起共同应对挑战，做好人民银行各项工作。

周小川表示，坚决拥护中央决定。人民银行主要领导同志职务的调整，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人民银行的重视，也是党中央、国务院对易纲、树清同志工作的肯定和对人民银行领导班子建设的高度重视。周小川对人民银行领导班子、各级干部和全体同志的支持，以及金融业的共同努力和配合表示感谢，并祝愿人民银行今后在宏观调控上更加坚定有效，金融体系更加健康稳定，金融基础设施更加先进、可靠，更好地为中国经济的现代化服务。

参加会议的有近期退出人民银行领导班子的老同志，国家外汇管理局领导班子成员，人民银行上海总部领导班子成员，总行机关和派驻纪检组司局级干部，各直属单位、相关单位主要负责人，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行主要负责人。（完）

责任编辑：张义凌