环球时报：与中国开打贸易战意味着很大风险

原标题：社评：从市场规模变化看美国“优势”的幻象

一个国家的经济实力包含诸多要素，市场规模是排在最前头的之一。中美打贸易战，双方市场规模大小是各自底气的重要来源。市场越大，对对方和对世界其他贸易伙伴越有吸引力，也越容易有更多战略主动性。

根据不同的统计，围绕中美市场规模的对比有不同看法。其中一种说法认为，中国的消费市场总规模已经在2017年超过美国。另一种说法更流行，认为中国整体消费市场规模将在2018年或者2019年超过美国。

综合不同说法，中美两国消费市场目前的规模大致旗鼓相当，但趋势是中国很快就将超越美国，而且很可能将它逐渐甩下。

中国已连续九年是世界第一大汽车市场，美国2016年一共销售1700多万辆汽车，中国当年光乘用车就销售了2400多万辆。美国产汽车的五分之一销往了中国。其中通用及其在中国的合资公司2017年在华销售了400万辆。另外，德国各大汽车公司对中国市场有30%以上的销售依赖，其中大众是40%以上。

中国稳居世界第一大智能手机消费市场，更是最大的服装、电子商务、国内旅游和农产品市场等。中国大豆的进口量占了整个大豆国际贸易的一半以上。过去10年，美国对全球的出口增速为4%，但对中国是11%。

中国市场继续扩大的潜力十分惊人，由于中产和富裕阶层消费者崛起，新世代年轻人有了全新消费习惯，线上线下销售渠道对社会形成全覆盖，消费对中国经济的贡献率近年来增长迅速。随着医疗、养老体系的逐渐完善，中国人的消费能力必将进一步释放，这一前景全球瞩目。

除了极少数产品，这个世界大多数都是买方市场。中国成为世界第一大消费市场将深刻改变全球经济的格局，并进而对国际政治产生影响。任何国家与中国开打贸易战都意味着很大风险，在没有极为严重的冲突时与中国搞战略对抗，也决非明智的国策。

尽管美国在高科技领域占有优势，从理论上说，一旦中美开打，美从中国进口的产品更容易被替代，中国还可能减少学习、引进先进技术的机会。但这个问题被大大夸张了。因为即使现在，由于美国的设限，中国也只能买到美国高科技产品的“大路货”，中国最想买的尖端产品它根本不卖。与此同时，中国产品占据供货稳定、价廉物美的优势，美国想找替代品也决非如想象的那样容易。

华盛顿关于中方损失更大的恫吓是在为它自己下这么大的赌注壮胆。它暗示要拉盟友们一起对付中国，中国怎么会信它有这个本事？华盛顿与盟友在经济上都是竞争关系，那些盟友顶多说几句让大哥悦耳的话，面对中国市场眼看要超过美国市场的巨大诱惑，它们怎么可能真的跟着华盛顿跑？

华盛顿现在就是外强中干，它要拿一块差不多重的石头砸另一块石头，它很清楚自己将有多疼，但使劲咋呼。最让它心虚的是，它那块石头虽然重量差不多，或者稍重些，但其实是酥的，既缺少凝聚力又缺少承受力，根本经不起反复对撞。

美国的力量和意志很大一部分来自人们的惯性想象，它适合操弄那些想象渔利，但它清楚自己并没有真正开启一场大仗的资本。大仗需要耐力，而耐力的最重要条件是社会的团结和人民的支持，这两条特朗普都没有。

美国只适合打有压倒性优势的战役，一碰到困难就撑不住了。关于这一点，中国人把美国看得越来越透。最新消息说，中美已经开谈，美财长姆努钦还表示对达成协议抱有“审慎乐观”。我们想说，如果他指望的是中国将单方面做让步，那么他最好还是收起“审慎乐观”，连谈也不用谈，直接准备把贸易战打响吧。

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责任编辑：桂强