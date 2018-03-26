最高法：将以现代科技实现诉讼制度体系跨越发展

中新社广州3月26日电 （记者 张素）中国首席大法官、最高人民法院院长周强26日在广州表示，中国法院将把现代科技从工具性的浅层运用推向更深层次的规则治理和制度构建，“实现中国诉讼制度体系的跨越发展”。

资料图：周强。中新社记者 李慧思 摄

中国与葡萄牙语国家最高法院院长会议当日在广州举行，周强在会上介绍了中国建设智慧法院、促进审判体系和审判能力现代化方面的成就。

最新数据显示，中国庭审公开网直播庭审超过68.7万件，观看量突破50.3亿人次；中国裁判文书网公开文书超过4318万份，访问量突破138亿人次，用户覆盖210多个国家和地区，成为全球最大的裁判文书资源库。

“智慧法院建设格局已初步形成。”周强举例说，全国3525个法院和10759个人民法庭全部接入法院专网，办公办案全程留痕；将云计算、大数据、人工智能等技术创新成果与审判执行工作深度融合，其中“智审”系统可减轻法官事务性工作30%以上，庭审语音识别系统使庭审时间平均缩短20%至30%。

周强指出，中国法院通过信息化技术实现了执行手段的根本性变革，累计公开失信被执行人信息990多万人次，其中220多万人慑于信用惩戒主动履行义务。全国统一的网络司法拍卖平台自2017年3月上线以来，共进行网络拍卖36.9万次，成交额2545.3亿元人民币。

此外，中国86%的法院建立了信息化程度较高的诉讼服务大厅，2600多个法院开通网上预约立案或网上立案。作为中国司法主动适应互联网发展大趋势的一项重大制度创新，杭州互联网法院自2017年8月18日设立以来正在探索涉互联网案件审理新模式。

周强表示，未来将促进大数据、云计算、人工智能在司法领域的全面运用，破解传统手段无法解决的诉讼难题。

“中国把司法改革作为优先事项，信息化是司法改革的优先事项之一。据我这几日的观察，中国的司法改革已取得极大的成功。”巴西联邦共和国法官协会主席雅依米·马尔廷斯·德·奥利韦拉·内图对记者说。

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