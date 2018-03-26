单位用现金发“工资” 1人被党内警告2人被谈话

原标题：江西抚州一单位用现金发“工资”，1人被党内警告2人被谈话

今日，《中国纪检监察报》还原了抚州市中小企业服务中心违规发放福利事件始末。

以下是报道全文：

3个月前，江西省抚州市中小企业服务中心主任梅志华受到党内警告处分；该中心分管财务的副主任罗胜华、办公室负责人危槟华也被谈话提醒。严肃的党纪处分让梅志华悔不当初：“都怪我学习不够深入，对中央、省、市精神掌握不及时、不深入……”

梅志华为什么会受到党纪处分？

罗胜华、危槟华又因为什么被谈话提醒呢？

事情还要从2017年7月抚州市纪委开展的落实中央八项规定精神情况专项监督说起——

“工资发放明细表？”在对全市各部门开展监督检查过程中，市纪委驻商务局纪检组发现，该市中小企业服务中心的账目中出现了一张2016年初总额为7000元的工资发放明细表。表格中，中小企业服务中心的7名干部均有亲笔签名，每人领取了1000元现金。

“我市早就实行了‘阳光工资’，干部职工的工资都是直接打到银行卡上，怎么会多此一举用现金发放呢？”异常的表格内容引起了纪检组干部的注意。

于是，纪检组找到市中小企业服务中心主任梅志华，请他对那张工资发放明细表作出解释。

“可能是绩效工资吧？”梅志华支支吾吾地回答。

“如果是绩效工资，那肯定有考核记录，请你提供给我们看看。”

面对质疑，梅志华吞吞吐吐：“我记错了，好像是加班工资。”

“那请你说说加班事由，都有哪些人加班，什么时候加的班？”

面对提问，梅志华自始至终都无法自圆其说。经过反复思考，梅志华向组织坦白：“其实，这是我们中心春节期间给全体干部职工发放的工会福利，每人1000元。”随后，梅志华让分管财务的同志拿来了在某商场购买7000元购物卡的票据。

“买购物卡发给干部职工当春节福利，你认为符合相关政策吗？”纪检组的干部追问道。

“符合啊！”梅志华回答得自信满满，“为这个事儿，我们还专门咨询过财政部门呢。”

纪检组干部立即调取了江西省《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》递给梅志华。“请你谈谈对这一条款的理解。”当看到文件中“节日慰问品不得以现金和购物卡方式发放”的条款时，梅志华傻了眼。

面对文件的明确规定，梅志华不得不承认违规发放福利的事实，并一五一十地交待了事情的来龙去脉……

原来，2016年春节前夕，该中心一些干部职工找到分管财务的副主任罗胜华“诉苦”：“罗主任，马上就要到春节了，大家辛苦一年了，可不可以发点福利啊？”

“大家是很辛苦，按惯例春节是该发点福利。可怎么发还得掂量掂量。”罗胜华虽然对工会的福利政策有所了解，但对于福利该发什么、怎么发却心里没底。

“工会经费还剩7000多元，可不可以把这笔钱发给大家？”办公室负责人危槟华提议。

“这钱能发吗？”罗胜华问。

“应该可以！”危槟华说，“我咨询过财政部门，可以用工会经费购买日常物品发放给单位人员。”

于是，罗胜华、危槟华找到梅志华，问可否将工会账上的7000多元作为福利发给大家。经过两人的一番劝说，梅志华动了心。他表示，要召开中心全体干部职工大会，把春节福利的发放问题摆到“桌面上”来研究决定。会上，见大家均无异议，梅志华便同意用这7000多元购买商场购物卡发放给全体职工。为了通过财政部门审核，经手人危槟华要求，商场在提货记录卡上注明为14瓶山茶油（每瓶500元），并以发放工资的名义在财务报销。

“一次违规违纪，后悔一辈子。”危槟华说，“我以后一定以此为鉴，警钟长鸣。”

（陈武光 黄红梅）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张义凌