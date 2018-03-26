广东潮州原市长卢淳杰受贿上千万元 一审获刑12年

原标题：广东潮州市原市长卢淳杰受贿案一审宣判

新华社深圳3月26日电（记者 周科）广东省深圳市中级人民法院26日对潮州市委原副书记、潮州市人民政府原市长卢淳杰受贿一案进行公开宣判，以受贿罪对卢淳杰判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元；对卢淳杰受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

经审理查明，2001年至2015年，被告人卢淳杰在担任共青团汕头市委书记，汕头市委副秘书长，汕头市南澳县委书记、县人大常委会主任，潮州市副市长，潮州市委常委、组织部长，潮州市委常委、常务副市长，潮州市委副书记、市长期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，多次收受他人财物，共计折合人民币577.5916万元、港币742万元、美元5.8万元。

法院认为，被告人卢淳杰的行为构成受贿罪。鉴于卢淳杰到案后，如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，退清全部赃款，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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