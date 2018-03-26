中国驻WTO代表：美国对华301调查有违美方承诺

原标题：中国驻世贸组织代表：美国对华301调查有违美方承诺和世贸组织规定

新华社日内瓦3月26日电（记者凌馨） 中国常驻世界贸易组织代表张向晨26日在世贸组织会议上表示，美国以单边实施的301调查结果为依据，企图对中国采取限制措施的做法，既有违美国在世贸组织曾做出的承诺，也有违世贸组织相关判决和规定。

张向晨指出，根据世贸组织裁定和美国承诺，美方不能通过301调查单边认定其他成员做法是否违反世贸规则，在处理涉及世贸协定的事项时，美国须依据世贸组织规则和争端解决机构的裁决。

他强调，美国的做法是为世贸组织《争端解决谅解》所禁止的单边做法，违反了世贸组织的最基本精神和原则。美国的单边行径，不仅损害了中国和其他成员的利益，更对多边贸易体制造成了严重损害。他呼吁世贸组织成员齐心协力阻止301调查死灰复燃，重新把它关进世贸组织规则的笼子里。

他同时表示，对于美国公布对中国301调查结论和措施，中方将坚决运用世贸组织规则和其他必要方式捍卫自身合法权益。

美国总统特朗普3月22日签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施，包括将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

中方反击

商务部原副部长：或对美采取新措施 含飞机等领域

农业美国挑战工业中国？商务部清单做成图后大火

解读分析

中美贸易战扰动全球市场 专家：一旦发生注定双输

李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗

七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国

事件影响

中美贸易摩擦升级这些行业受冲击 最大输家是谁

责任编辑：张岩