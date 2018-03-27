北京今天有中度霾 温暖还剩2日后天最高19℃

原标题：北京今天有中度霾夜间或好转 温暖还剩2日后天最高19℃

中国天气网讯 今天（27日）京城空气污染较为严重，仍处于重污染橙色预警中，白天有轻到中度霾，能见度不佳，夜间弱冷空气来袭，有望驱散灰霾。另外，京城温暖倒计时2天，预计今明天北京最高温仍处于26-27℃之间，“一秒入夏”感觉强烈。后天开始，最高气温开始明显回落，最高气温跌至19-23℃，又恢复到了春天应有的温度，公众需注意调整穿衣，谨防感冒。

昨天的京城继续维持温暖的风格，但昼夜温差较大。监测显示，昨天早晨的最低气温还不足10℃，到了下午最高气温却已经接近24℃。街上不少市民已经穿短袖出行，春天的气息越来越浓。

温暖倒计时还剩2天，北京市气象台预计，今天上班时晴间多云，有轻到中度霾，北风一二级，气温为9-15℃；白天晴间多云，北转南风二三间四级，有轻到中度霾，最高气温将达到27℃，“一秒入夏”的感觉将再次来袭；夜间轻到中度霾转多云，由于弱冷空气来袭，有望驱散灰霾，最低气温11℃。明天白天晴间多云，北转东风二三间四级，最高气温为26℃；夜间晴间多云，东北风二三级，最低气温10℃。

预计29日开始，最高气温开始大幅回落，周中后期白天最高气温处于19-23℃之间，夜间最低气温7-11℃。又恢复到了春天应有的样子，裙子等夏装可以先“候场”，换上早已准备好的春装出行吧。

气象专家提醒，随着春天一同到来的不只有百花盛开，更有令人头疼的各种过敏症状。体质较弱的人群可以每天摄入1000至2000毫克的维生素C，在三餐时分次吃下，可以帮助缓解花粉过敏。此外，隔离霜在一定程度上也可以防过敏，要尽量选择刺激性低的隔离霜，防晒系数在20至30即可，每隔两到三个小时涂抹一次。同时，注意面部保湿也是防过敏的好办法，利用一些植物性保湿喷雾，让脸部保持水当当，肌肤就不容易过分敏感。北京周后期的气温开始下降，公众需注意适当添衣保暖，谨防感冒。

责任编辑：张建利