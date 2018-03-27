又一个一线城市加入抢人大战 这13个领域人才有福

原标题：又一个一线城市加入“抢人”大战！这13个领域的人才有福了

对许多在大城市打拼的人来说，想得到“归属感”，大致要满足两个“硬性要求”：

一是要有套房，即“安家”。毕竟很多人觉得租房是“寄人篱下”、“仰人鼻息”，有了恒产才有恒心。

二是要有户口，即“落户”。没有本地户口，即使有了房，“外地人”的标签也还是挥之不去，更不必说孩子以后如何上学，也是个难题。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2016年发布的《社会体制蓝皮书：中国社会体制改革报告NO.4》显示，北京、上海、广州、深圳等作为外来人口聚集地比较高的一线超大城市，面临的人口压力最大，户籍附带的条件最多，因此成为人们口中“最难”落户的城市。

▲图片来源：摄图网

而这些一线城市在不到一年时间里，落户都出现了“松口”的迹象：

近日，北京市人社局公布引进人才管理试行办法，建立优秀人才引进的“绿色通道”，支持优秀创新创业团队引进人才，加大科技创新、科技创新服务、文化创意、体育、金融、高技能等人才引进力度，其中高薪科技创新人才可申请落户；

广州去年底发布系列人才政策，拟5年内投入约15亿元，为高层次人才提供住房保障、医疗保障、子女入学、创新创业、资助补贴等方面的优渥待遇；

深圳去年将落户门槛降低到大专学历，并给予高层次人才奖励补贴；

而上海，继此前发布的人才政策“30条”基础上，又在3月26日出台了《上海加快实施人才高峰工程行动方案》！

上海出台人才高峰工程行动方案

26日下午，上海开了一个特别的“大会”。

据上观新闻梳理，冠之以“上海市人才工作大会”的，这还是历史上头一回。而上一次召开全市性的“人才工作会议”，也是2010年的事了。

为什么要开“大会”？上海市委书记李强解释说，开大会研究的是“大事”，开完了要有“大影响”，要用“大力度”来推动这件大事。说到底，开大会，要向全社会、海内外发出一个明确的信号。

什么信号呢？上海“比以往任何时候都更加渴求人才，特别是卓越人才”，这座城市要“聚天下英才而用之”！

在此次大会上，《上海加快实施人才高峰工程行动方案》出台。据上海市委组织部相关负责人介绍，人才高峰工程行动方案坚持了五个原则：

一是坚持“国家战略，重点领域”，这是人才高峰建设的出发点；

二是坚持“深化改革，制度创新”，这是人才高峰建设的着力点；

三是坚持“全球视野，国际标准”，这是人才高峰建设的着眼点；

四是坚持“量身定制，一人一策”，这是人才高峰建设的核心做法；

五是坚持“突出重点，分步推进”，这是人才高峰建设的实施步骤。

上海将重点聚焦哪些领域造就高峰人才？此次方案给予明确，将聚焦在本市有基础、有优势、能突破的重点领域，主要有13个领域这些领域包括：

宇宙起源与天体观测、光子科学与技术、生命科学与生物医药、集成电路与计算科学、脑科学与人工智能、航空航天、船舶与海洋工程、量子科学、高端装备与智能制造、新能源、新材料、物联网、大数据。

“取得国内外同行公认的突出成就、一般处于本领域全国前5名或国际前20名，或年富力强、活跃在创新创业一线，具有成长为世界级高峰人才的潜力。”相关负责人表示，这是上海支持的高峰人才应具备的核心条件。

▲图片来源：摄图网

成为上海的高峰人才将享受什么福利呢？

在社会保障方面，方案设计从建立住房支持、实施落户绿色通道、优先申办中国国籍和外国人在华永久居留、完善养老医疗保险待遇、开辟结汇换汇绿色通道、健全交通出行保障机制、保障配偶子女相关待遇等7方面提供系统保障，解除高峰人才及其团队的后顾之忧。其中政策包括：

“采取购房补贴、租房补贴、人才公寓等多种形式，系统解决在沪工作期间的长期稳定居住需求”；

“高峰人才及其家属、核心团队成员及其家属可以直接办理本市户籍”；

“优先推荐高峰人才及其直系亲属、核心团队成员及其直系亲属申办加入、恢复中国国籍和获得外国人永久居留证”；

“允许高峰人才及其核心团队成员使用支持资金购买商业养老和商业医疗保险”；

“允许高峰人才及其核心团队成员将在沪的薪酬收入、成果转化收益等合法收入汇至境外”等。

每经小编（微信号：nbdnews）了解到，2015年7月，上海出台《关于深化人才工作体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》，被称为人才“20条”。一年后，上海又出台了《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》，在“20条”的基础上推行人才“30条”，形成人才改革的“四梁八柱”。这些政策经过各方努力，已取得积极成效，人才集聚效应明显。

据央广网消息，据统计，仅去年上海就引进国内人才近6.2万人；近两年上海累计引进国内科技创新创业人才逾7.5万人，其中通过科创人才引进新政引进的创业人才、创新创业中介服务人才、风险投资管理运营人才、企业高级管理和科技技能人才、企业家等五类重点人才近9000人。此外，在沪工作外国人才达到21.5万人，占全国的23.7%，位居全国首位。

引进人才成各大城市工作重点

曾经，一个城市要发展，被认为最重要的工作是引进企业，因为企业的进驻可以提供就业、GDP数据以及上缴税收。

如今，引进人才被各大城市推到了更加突出的位置：

继南京推出外地高校生到南京面试可领1000元补贴之后，3月23日，西安更是推出新的落户政策：即日起，在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户西安，这一举措面向全国开放。

南京、武汉、成都、西安、杭州等新一线、二线城市来势汹汹，取得的效果也相当明显。根据智联招聘近日发布的《2018年春季白领跳槽指数调研报告》，成都、杭州、武汉等新一线城市首超“北上广深”，成为白领跳槽首选。

▲数据来源：智联招聘

据武汉市统计局公布的数据显示：2017年，大学生留汉人数30.1万人，是2016年的3.1倍；大学生在汉新落户14.2万人，是2016年的9.6倍。截至2017年底，武汉户籍人口总数853.65万。这一数据较2016年的833.84万户籍人口增加了近20万人，为历年最高值。

据成都统计局公布的数据显示，相较于2016年，成都2017年的常住人口增加了12.71万人，同比增长0.79%；户籍人口增加了36.4万人，同比增长了2.6%。如果将一线城市也加入比较，成都2017年36.4万户籍增加量可以排在全国第三位，仅次于深圳、广州。

据长沙和西安各自统计局公布的数据显示，2017年年末，长沙户籍人口增加了27.3万人，西安户籍人口增加了25.7万。

▲图片来源：视觉中国（图文无关）

在第一财经看来，不管是超级大城市，还是其他一线城市或热点二线城市，对于人才都应该持包容态度。以户籍制度为例，作为一项特定历史时代的产物，虽然改革难以一蹴而就，但应逐渐放宽落户限制。这一点，越来越多的大城市在放开，未来也不应该有哪一个是“特例”。

这也符合国家发改委今年3月中旬发布的《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，要求今年全面放宽城市落户条件，2018年实现进城落户1300万人。其中，中小城市和建制镇要全面放开落户限制；大城市要放低落户门槛，超大城市和特大城市要区分城区、新区和所辖市县，制定差别化落户条件；同时，探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。换言之，要通过差异化政策，不断推动大城市全面放开落户。

可以说，在争夺人才发展新阶段，谁兼容并蓄就有可能赢得先机，固步自封则很可能落后手。

责任编辑：初晓慧