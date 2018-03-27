教育部：工程专业学位类别(代码0852)将不再保留

原标题：两部门：工程专业学位类别（代码0852）将不再保留
资料图：教育部。中新网记者 富宇 摄
中新网3月27日电 据教育部网站消息，国务院学位委员会、教育部近日印发关于对工程专业学位类别进行调整的通知。通知指出，经国务院学位委员会第三十四次会议审批，决定统筹工程硕士和工程博士专业人才培养，将工程专业学位类别调整为8个专业学位类别。工程专业学位类别（代码0852）待相关学位授权点对应调整完成后不再保留。
通知指出，为贯彻落实党的十九大精神，实现高等教育内涵式发展，加快建设创新型国家，更好服务国家工程科技与产业发展需要，经国务院学位委员会第三十四次会议审批，决定统筹工程硕士和工程博士专业人才培养，将工程专业学位类别调整为电子信息（代码0854）、机械（代码0855）、材料与化工（代码0856）、资源与环境（代码0857）、能源动力（代码0858）、土木水利（代码0859）、生物与医药（代码0860）、交通运输（代码0861）8个专业学位类别。工程硕士领域中的项目管理、物流工程、工业工程3个领域调整到工程管理专业学位类别（代码1256）。
通知明确，调整后的8个专业学位类别分为硕士、博士两个层次。工程专业学位类别（代码0852）待相关学位授权点对应调整完成后不再保留。学位授权点的对应调整工作另行通知。
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