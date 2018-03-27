刘结一在上海调研对台工作 走访旺旺集团总部

原标题：刘结一在上海调研对台工作

3月26日，中共中央台办、国务院台办主任刘结一在上海调研对台工作，参观了海峡两岸青年创业基地台青创客家，与台湾青年座谈，并走访旺旺集团总部，了解台湾青年工作生活和台资企业情况。

刘结一表示，中国特色社会主义进入新时代，为广大台湾同胞共享大陆发展机遇开辟了广阔前景。不久前，我们出台促进两岸经济文化交流合作、惠及台湾同胞的31条措施，力度大、覆盖面广，为台湾同胞来大陆发展提供了巨大机遇，受到台企台胞的广泛好评。这些措施正在加紧落实。我们将继续推进两岸同胞交流合作，让台湾同胞有更多获得感。

刘结一表示，两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。广大台湾同胞向往更加美好的生活，推动两岸关系和平发展与台湾同胞的利益福祉息息相关。一个中国原则是两岸关系的政治基础。希望广大台湾同胞同我们一道，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对形形色色的“台独”分裂活动，共担民族大义，共谋民族复兴，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程作出贡献。

责任编辑：初晓慧