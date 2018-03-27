原标题：两位南京大屠杀幸存者3月26日因病离世
病卧在床的顾秀兰。图片来源：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方微博 。
中新网3月27日电 据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方微博消息，南京大屠杀幸存者顾秀兰老人、马淑勤老人3月26日因病离世。
3月26日20：15，顾秀兰老人因病离世，享年95岁。顾秀兰老人1924年11月10日生。1937年12月日军进城前，顾秀兰被父亲送到金陵女子大学难民收容所避难，一直躲到次年2月，得以幸存。
马淑勤。
3月26日23：50，马淑勤老人因病离世，终年91岁。马淑勤老人1927年7月12日出生，亲眼见证了日军在南京的暴行。日军侵占南京前，她三姐、四姐、五姐去汉口避难，父母带着大姐、二姐、小妹和她被困南京。日军轰炸南京时，为了避难，他们搬迁到安全区内管家桥附近居住。她家伙计二栓子被日本人带走，从此再无音讯。表哥为了保护表嫂，被日军一枪打死。
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