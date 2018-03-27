中美是否真要打贸易战？外媒：双方悄然开始谈判

原标题：中美会否真的开打贸易战？境外媒体：双方悄然开始谈判

境外媒体称，在华盛顿威胁要利用关税解决贸易失衡问题引起中美恶语相向一周之后，两国已悄然开始谈判，寻求贸易解决方案。

唇枪舌剑针锋相对

据香港《南华早报》网站3月25日报道，易纲3月25日在北京的一个论坛上说，中国的金融体系将能够抵御中美贸易战带来的任何外部冲击。

▲香港《南华早报》网站报道截图

上周被任命为中国人民银行行长的易纲说，中国的银行体系、证券市场、保险市场完全有能力化解外部风险。

他是在美国总统特朗普日前决定对中国600亿美元进口产品加征关税之后发表上述言论的。中国通过对美国产品加征关税进行报复。易纲在北京召开的中国发展高层论坛上说，中国知道如何应对风险。

▲易纲（路透社）

另据法新社3月26日报道，中国3月26日猛烈抨击美国搞“经济恐吓”，但表示对谈判解决贸易摩擦持开放态度。

中国外交部发言人华春莹3月26日在记者会上表示：“说美经济恐吓和霸权可以休矣，可能更加恰当。”

“我们有信心和能力在任何情况下都维护好国家的正当合法利益，”华春莹说，“现在，球在美方一边。”

与此同时，华春莹说：“我们一直强调中方愿与美方本着相互尊重和平等互利的原则进行磋商，妥善解决分歧。我们对话磋商的大门始终是敞开的。”

▲华春莹

此外据韩联社3月26日报道，中国3月26日宣布对原产于美国、韩国和日本等的进口苯酚产品进行反倾销立案调查。

报道称，中国商务部是3月26日早些时候发布这一公告的，而眼下中美之间正在酝酿一场贸易战。上周，特朗普要求对从中国进口的产品征收高额关税，并对中国在美投资施加限制。中方立即作出反应，誓言将对美国产品征收报复性关税。

又据法新社3月25日报道，美国财长姆努钦3月25日坚称，特朗普打算对价值高达600亿美元的中国进口产品加征关税，长期而言这些措施有利于美国经济。

▲[不归路]在达沃斯世界经济论坛上，美国总统特朗普从“美国优先”的横幅出发，踩着滑雪板冲向“贸易战”的深渊。（美国政治漫画网）

姆努钦在《福克斯周日新闻》节目中说，除非与中国达成协议，否则“我们将着手加征关税。”

中国3月23日警告美国，它不惧怕贸易战。姆努钦则重申了特朗普的说法，即“我们不惧怕贸易战”。

尽管在特朗普宣布将对中国产品加征关税后股市暴跌，但这位财长说，“长期而言，我们所做的事情对经济非常有利”。

▲3月26日的纽约证券交易所（美联社）

据美国《纽约邮报》网站3月25日报道，特朗普新任命的总统国家安全事务助理博尔顿称，对中国产品加征关税的决定可能是一种“小小的休克疗法”。

外界担忧中美爆发贸易战，但博尔顿对这些担忧不以为然。他说：“我不认为有人会期待发生贸易战。”

双方悄然开始谈判

据美国《华尔街日报》网站3月26日报道，经过数日言辞激烈的威胁之后，中美悄悄寻求贸易解决方案。

据多位知情人士称，在华盛顿威胁要利用关税解决贸易失衡问题引起中美恶语相向一周之后，两国已悄然开始谈判，商讨中国如何对美国进一步开放市场。

相关谈判涉及从金融服务业到制造业等多个领域。知情者说，在美国财长姆努钦和贸易代表莱特希泽上周致中国国务院副总理刘鹤的一封信中，特朗普政府提出了具体要求，包括下调对美国汽车征收的关税、增加对美国半导体产品的采购、对美国公司进一步开放金融领域。其中一位知情者称，姆努钦正考虑亲赴北京推进相关谈判。

▲3月2日，特朗普发推特称，打贸易战“有好处”，且“易取胜”。

姆努钦3月24日与刘鹤通电话。美国财政部发言人说：“姆努钦部长致电刘鹤，祝贺他正式履新。他们还讨论了两国间的贸易逆差问题，承诺继续对话，寻找双方同意的减少逆差的途径。”

报道称，中美的幕后讨论或许令忧心者松了一口气。

另据法国《回声报》网站3月25日报道，中国这个周末表示准备捍卫自己的利益。它的反击目前依然比较克制，因为想优先考虑与华盛顿对话。在整个周末的时间里，中国政府和国家媒体轮番警告：一旦发生贸易战，中国会毫不犹豫地反击。

▲商务部关于对美国等地进口苯酚进行反倾销立案调查的公告

不过，尽管中国的语调明显强硬，但所采取的报复措施依然是有节制的。面对美国瞄准数百亿美元的中国产品，北京以128种美国产品作为回应，对其中的水果、葡萄酒、钢管等加收15%的关税，对猪肉和再生铝等加收25%，总体上相当于30亿美元。

花旗银行经济学家指出，中国作为世界第一大出口国，开打贸易战毫无益处，中国明确表示希望通过对话解决分歧。据新华社报道，24日与美国财长姆努钦通话的中国国务院副总理刘鹤表示，希望双方“共同努力”，维护中美经贸关系“总体稳定的大局”。

▲姆努钦（俄罗斯卫星通讯社）

特朗普在3月23日就表示：“我们已经在同中国对话，我们正在谈判。”一些观察人士认为，如此多的讲话或成为两国之间紧密磋商而非贸易战的前奏。

此外据英国《金融时报》网站3月25日报道，中国官员相信，慎重回应特朗普提出的惩罚性关税，将有助于控制中美贸易争端的后果。他们的关注重点是中国的长远战略目标：到本世纪中叶，将中国打造成世界上最强大、最繁荣的国家之一。

和则两利斗则两伤

据德国《世界报》网站3月25日报道，中美两国之间的贸易争端成了在北京召开的、世界各地经济界知名人士云集的中国发展高层论坛上的重要议题。前不久，特朗普刚刚威胁要在未来两个月内对来自中国的总额600亿美元的超过1000种进口产品征收惩罚性关税。

▲3月26日，国务院总理李克强在北京会见出席中国发展高层论坛2018年年会的外方代表并同他们座谈。

中国政府为回应这一攻击也对美国发出威胁。在此次会议上也能明显感受到对中美贸易争端升级的担忧。美国前财长劳伦斯·萨默斯说：“我这辈子还从来没像现在这样担心过中美经济关系的未来。”

对苹果公司首席执行官蒂姆·库克来说，出席这次会议如同走钢丝。中国是苹果公司第三大销售市场。因此库克选择拥护全球化和市场开放并非偶然。他甚至避免提及特朗普。不过，库克在会议前一天也建议中国不要作出过激反应。他说：“冷静方可达到目的。”但前提是中美两国摒弃前嫌，展开合作。

世界银行前中国局局长和美国财政部前经济金融特使杜大伟也认为具备谈判解决问题的可能性。美国对华贸易逆差中也暗含着为美国企业生产的半成品和零部件，仅这部分产品就占中国对美出口的37%。美国院外游说集团反对特朗普关税政策的呼声正越来越高。

中国美国商会主席蔡瑞德对《世界报》说，没人支持特朗普通过惩罚性关税予以对抗，惩罚性关税只会令中美两败俱伤。

另据美国消费者新闻与商业频道网站3月26日报道，在美国将对中国进口产品加征关税之际，标普全球评级公司首席执行官道格拉斯·彼得森说，对待中国，关税之类的“钝器”不如会谈更有效。

彼得森3月25日接受采访时表示，“与中国人进行真正专业的对话，而不是突然一下子采用这种钝器”。

此外据美国消费者新闻与商业频道网站3月25日报道，世界上最大私募股权公司之一的首席执行官说，华盛顿对价值高达600亿美元的中国产品加征关税的计划引起了人们对贸易战的担忧，但税收措施并非无法改变。

黑石集团首席执行官苏世民说：“在美方正在讨论的那些事情中，就实施而言，大多数都能够被推迟，而且但愿被推迟。”

苏世民24日在中国发展高层论坛上对美国消费者新闻与商业频道网站记者说：“我预计理性的人将能够找到一个很好的解决办法。现在有机会加速两国为找到一个公平的解决办法所做的努力。”

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责任编辑：张建利